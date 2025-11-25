紫蘇籽油｜植物界魚油富含奧米加3！降膽固醇4好處 1關鍵勝橄欖油

提到優質的健康食用油，多數人腦中第一個浮現的無疑是「橄欖油」。不過，台灣食安專家韋恩（楊世煒）表示，相較於橄欖油，紫蘇籽油含有豐富的Omega-3多元不飽和脂肪酸，被譽為「田裏的魚油」，不僅擁有類似魚油的健康益處，更具備無腥味的優點，助降低壞膽固醇、提升免疫力等等，成為現代人追求健康飲食的新寵。



不是橄欖油！專家推薦1好油「抗發炎、含Omega-3」：植物界的魚油

韋恩在臉書粉專（Facebook專頁）「韋恩的食農生活」粉專指出，紫蘇籽油與橄欖油最大的不同點是雖然都是富含不飽和脂肪酸，但是紫蘇籽油含有的多元不飽和脂肪酸是Omega-3，Omega-3更難以攝取到，尤其是植物性的食物含Omega-3更少，因此紫蘇籽油又被稱為「植物界的魚油」。

紫蘇籽油大好處（01製圖）

紫蘇籽油好處多多👇👇👇

而且紫蘇籽油具有一種清香，不像魚油具有特殊的腥味，而且還有許多珍貴的植化素如多酚（迷迭香酸、咖啡酸、阿魏酸）、黃酮類（山奈酚、蕎麥苷）、植物固醇、維生素E（維他命E）等等，因此具有很好的抗發炎性，對調整免疫預防過敏都很好。

韋恩在「韋恩的食農生活」部落格指出，紫蘇是一種高營養的蔬菜，紫蘇籽油則是由紫蘇籽冷壓萃取而成，紫蘇的種子中含有必需脂肪酸（α-亞麻酸, ALA），ALA是一種omega-3的珍貴多元不飽和脂肪酸，此外還有迷迭香酸以及黃酮類的木犀草素。

這些物質被認為是抗過敏成分，具有緩解過敏症狀的效果，因此，紫蘇籽油近年來在日本被當成一種珍貴的食用油，不但富含不飽和脂肪酸，還被當成預防過敏的超級食物，特別適合涼拌等低溫的料理法，又被稱為「田裡的魚油」。

紫蘇籽油有什麼好處？

1. 緩解過敏症狀

韋恩首先指出，紫蘇籽油能夠「緩解過敏症狀」，紫蘇種子中的α-亞麻酸、木犀草素、迷迭香酸可以抑制引起花粉過敏、異位性皮膚炎等過敏原的作用，因而有緩解過敏症狀的效果。

2. 促進眼部健康

紫蘇富含β-胡蘿蔔素，可在體內轉化為維生素A（維他命A）。維生素A是生成視紫質所需的營養素，可以預防夜盲症，和改善眼睛疲勞。

3. 增強免疫力

紫蘇中的β-胡蘿蔔素在體內作為維生素A，可以強化皮膚和黏膜，使其更加健壯。皮膚和黏膜的健壯有助於保護身體免受病毒的侵害，同時也提升了免疫力。

4. 降低血中壞膽固醇

紫蘇籽油中含有的α-亞麻酸在體內轉變為EPA，可以減少壞的（LDL）膽固醇和三酸甘油脂，因此可以幫助血液保持暢通。

紫蘇籽油料理

韋恩分享，羽衣甘藍洗乾淨後切成小片，放入烤箱以200度10分鐘烤成乾乾脆脆的就可以了，出烤箱後灑上適量的一與胡椒，再淋上紫蘇籽油裝盤就完成了。

此外，蘇籽油最好不要用高溫，所以以往用橄欖油時會進烤箱前就淋好，用紫蘇籽油考量這一點所以釋出烤箱後才淋。

紫蘇籽油評價

​韓國料理中常使用的紫蘇籽油，味道上，冷壓紫蘇油帶有微微的青草芳香，香氣淡雅清柔；熱壓紫蘇油則味道較香醇。用過紫蘇籽油的人評價，

「晚上燙個菜淋上油就很好吃了，健康又方便」、

「小孩兩歲前我就是買紫蘇籽油，讓她一天一小口，或是沾麵包也很棒」、

「紫蘇籽油味道清新，就是紫蘇的味道」、

「我已經喝3瓶了，我覺得是淡淡的茶香味蠻好喝的，但每個人對味道感受可能不太一樣」、

「油好喝，清爽不油膩」。



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：煮菜別只會用橄欖油！專家推薦1種好油「香醇有清香、清爽不油膩」，還能降膽固醇、抗發炎】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」


