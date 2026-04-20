阿嬌鍾欣潼減肥秘訣！3材料自製青瓜水　營養師3提醒避免血糖飆升

香港女子團體TWINS的成員阿嬌（鍾欣潼），忽胖忽瘦的體型經常被取笑，她曾無奈透露自己「隨便吃吃體重就往上走」。在歷經無數次減肥失敗後，她終於找到能長期執行的瘦身方法，其中一款自製的「黃瓜掉秤水」更引發關注。



台灣營養師曾建銘針對這款飲品的營養價值進行專業解析，同時也提出3項重要提醒，幫助民眾正確運用這類輔助飲品。

看看易胖體質的阿嬌怎麼瘦下來的吧👇👇👇

+ 8

外食族的減肥公式八分飽原則

鍾欣潼堅持「八分飽即停」，點餐就選「清湯底」或者沙拉健康餐盒，以肉片、魚肉及大量蔬菜為主。最關鍵的比例是：「主食只吃半份，蛋白質足量但蔬菜量可加倍」。這樣的比例既能滿足口腹之慾，又不會讓熱量爆表，是外食族最容易模仿的減肥公式。

黃瓜掉秤水取代高糖飲料的祕訣

為了戒掉高糖飲料，鍾欣潼近期自製「黃瓜掉秤水」。這款飲品用一根小黃瓜、一個蘋果搭配一瓶椰子水打成果汁。口感清爽解膩，還能增加飽足感，平時她也會用無糖茶與氣泡水嘴饞，用無負擔的液體代謝掉想亂吃、亂喝含糖飲料的念頭。

深夜食慾阻斷術 蘋果醋與刷牙法

對鍾欣潼來說，減肥最容易翻車的時刻不是餓，而是「睡前嘴饞」。她靠兩招絕學完美避開陷阱：

第一是「蘋果醋加水」，醋酸的氣味與口感能瞬間打斷大腦想吃零食的信號

第二招則是「提前刷牙」，一旦刷完牙，再吃東西就得再刷一次牙，用「懶惰」抵抗吃宵夜的念頭



營養師解析黃瓜掉秤水的核心營養

營養師曾建銘從營養學角度拆解鍾欣潼的「小黃瓜加蘋果加椰子水」配方，指出其核心營養與好處如下：

1. 小黃瓜

低熱量、高水分與鉀離子，是「消水腫」的神隊友。

2. 蘋果

提供天然甜味。帶皮一起打能保留「果膠（水溶性膳食纖維）」，增加飽足感並促進腸道蠕動。

3. 椰子水

天然運動飲料，富含電解質（鉀、鎂），能快速幫身體補水。

曾建銘表示，這杯果汁主打「高鉀消水腫」與「補充水分及飽足感」。蘋果的清甜能中和黃瓜生味，很適合易浮腫體質，或作為取代含糖飲料的健康選擇。

營養師的3個重要提醒避開地雷

曾建銘也針對這款飲品提出3個重要提醒：

1. 千萬別濾渣

濾掉果渣就等於只喝糖水！保留膳食纖維對減脂和腸胃健康才有實質幫助。

2. 注意糖分陷阱

務必挑選「100%無添加糖」的椰子水。另外，蘋果和椰子水皆含天然果糖，喝了這杯，當天其他「水果類」的攝取量就要減少。

3. 兩大族群請避開

慢性腎臟病友方面，這三種食材加起來的「鉀離子」極高，腎臟無法順利代謝，請盡量避免。糖尿病友方面，水果打成果汁後吸收速度變快，容易造成血糖快速飆升，糖友還是直接吃原型水果最好。

相關文章：減肥｜肚餓時先忍耐一陣再進食？輕斷食6招助瘦身兼減輕腸胃負擔👇👇👇

+ 8

蘋果醋減重的3個常見疑問解答

針對鍾欣潼使用的「蘋果醋」，曾建銘也解答3個常見疑問：

蘋果醋加水，對減重有幫忙嗎？ 曾建銘指出，蘋果醋有輔助效果，但不是仙丹。蘋果醋裡面的「醋酸」能微幅延緩胃排空、改善胰島素敏感度，讓飯後血糖比較平穩，進而延長飽足感。但它無法直接「燃燒脂肪」，還是得搭配整體的熱量控制才會有感。 喝蘋果醋要注意什麼？ 曾建銘提醒，務必稀釋，絕對不能喝純醋！建議1湯匙（約15ml）搭配至少300c.c.的水。此外，建議用吸管喝，因為醋酸容易侵蝕牙齒琺瑯質，用吸管喝能減少接觸，喝完也建議先用水漱口。同時要小心糖分陷阱，市售很多蘋果醋「飲料」加了大量糖，請務必挑選成分單純、無額外加糖的天然蘋果醋（瓶底帶有混濁「醋母」的更好）。 睡前喝會不會傷胃呢？ 曾建銘強烈不建議睡前喝！喝完酸性飲品馬上平躺，非常容易引發胃食道逆流、刺激食道黏膜，反而傷胃又影響睡眠。他建議最佳飲用時機是在「飯前」或「隨餐」喝，穩定血糖的效果最好。如果本身腸胃比較敏感（如容易胃酸過多、胃潰瘍）的朋友，則要盡量避免空腹飲用。

減脂需回歸整體熱量控制與運動

曾建銘強調，減脂沒有單靠一杯飲料就不復胖的魔法，這只能作為健康飲食的輔助，真正要維持體態，還是得回歸整體的熱量控制，並搭配規律的運動（例如日常的肌力訓練）才是長久之計。

延伸閱讀：

日本專家大推7天穩血糖方法！大餐前這樣喝蘋果醋調節血糖、助消化

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

