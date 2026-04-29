減肥｜研究：吃飯多花25分鐘 瘦身成分激增41%　抑制食慾助減肥

一項《臨床內分泌代謝雜誌》（JCEM）研究指出，吃同樣食物，花30分鐘慢慢進食者，體內GLP-1激素分泌量比5分鐘快食者高出41％，意味著不打針、不節食，單靠放慢進食速度，身體便能自行啟動天然瘦身機制。



該研究招募17名健康成年男性，分為兩組食用相同份量與熱量的冰淇淋，一組限定5分鐘內吃完，另一組則以30分鐘慢慢完食，結束後測量兩組體內激素數值。結果顯示，慢食組的GLP-1上升41％，具抑制食慾功能的PYY激素也同步增加27％。

GLP-1正是市售「瘦瘦針」的主要成分，施打費用動輒數千元。台灣減重醫師蕭捷健在Facebook專頁發文表示，人體腸道本身即具備分泌GLP-1的能力，上述研究證明多花25分鐘吃飯，身體就能免費產出41％天然瘦瘦針成分，兩種激素同步提升，也能從多個生理機制共同強化飽足感。

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為在日常生活中落實慢食，蕭捷健提出第一項建議為每口多咀嚼幾下，細細感受食物味道，以20至30分鐘為一餐完食目標。第二項則是用餐期間避免滑手機，一旦感官注意力轉移至螢幕，對食物的專注度下降，將連帶影響GLP-1的正常分泌。

第三項建議為進食中途主動製造停頓，例如放下筷子、喝一口水或與同桌者交談，讓身體有足夠時間合成GLP-1與PYY，從而產生飽足訊號，達到更容易感到飽足、進而控制攝取量的效果。

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