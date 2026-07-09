湯洛雯現身馬明演唱會似大肚！曾靠減肥黃金期2個半月甩10磅+方法

湯洛雯｜減肥貼士｜日前，湯洛雯現身馬國明（馬明）在惠州舉行的「三生有幸」演唱會。當天她身穿寬鬆的黑色長袖衣褲，鬆弛感滿滿。不少網民注意到她身形圓潤直言「孕味十足」，但也有人笑稱「靚湯變肥湯很久了，不用大驚小怪」。不過，別看她現在身形豐滿，過去她曾靠1個方法，短短2個半月就減了10磅！



湯洛雯演藝世家港姐出身 與馬國明修成正果

湯洛雯出身演藝世家，父親是前亞視藝員湯鎮宗，叔叔則是前無綫當家小生湯鎮業。早在2012年時她參選《香港小姐競選》，成功奪得「旅遊大使獎」及「美麗昇華大使獎」，隨後簽約無綫電視，出演過《愛·回家》、《燦爛的外母》、《法證先鋒IV》等多部劇集。

不過，最備受關注的還是她與馬國明的戀情。兩人在2020年被拍到約會後大方認愛，2023年1月宣布訂婚，並於同年12月在泰國浪漫完婚，成為娛樂圈的模範夫妻。當時結婚前夕，湯洛雯在IG曬出的大禮圖片，排場相當震撼。那時候的她一身fit爆身材，讓人直呼羨慕。

湯洛雯靠「減肥黃金期」 2個半月減10磅

湯洛雯早前接受《香港01》訪問時，便大方分享了自己的減肥秘訣。她坦言體重曾一度失控超過120磅，後來向中醫求助，得知女性月經後的第5天到第14天這10天是「減肥黃金期」。因為這段期間雌激素大量分泌，身體新陳代謝加快，能加速消耗碳水化合物、脂肪和蛋白質，若再配合節食、運動並戒掉零食甜品，瘦身效果最顯著。

此外，她還會根據BMI（身體質量指數，英文為Body Mass Index，）來計算每日攝取量，將熱量嚴格控制在1300卡路里內以防反彈，例如：早餐吃雞蛋和西柚，中午吃澱粉質，晚上吃肉類；並在「黃金10日」內每天再減少200卡路里的攝取，雙管齊下，才可短短2個半月減10磅。

湯洛雯減肥貼士：

1. 嚴控每日熱量1300卡路里

2. 早餐吃雞蛋和西柚，中午吃澱粉質，晚上吃肉類

3. 在黃金10日內，每天再減200卡路里

4. 戒掉零食甜品

5. 運動

專家教5大極速減肥法

除了湯洛雯的月經減肥法外，還有很多種可以快速減肥的方法， 你適合哪一種呢？

1. 水煮蛋減肥法 2周內可減11公斤

早年由健康網站Healthy Food Team提出，指要每天吃二至四顆水煮蛋 ， 以及適量蔬果雞肉，能幫助改善新陳代謝，燃燒脂肪，不需捱餓，不會復胖，2周內可減11公斤。但熱量極低並不足以應付日常消耗，營養師建議每天添加1-2份整全性高及低升糖指數的優質碳水化合物。

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2. 華御結減肥法 1周內減5磅

由香港營養師所設計，平均每日不超過1,500卡，每天按餐單吃指定的華御結飯團及食物飲品。有YouTuber實試後，1周內減了5磅。不過花費較貴。

YouTuber雅軒實試華御結餐單共7天，共減去2.6公斤，可算是非常顯著。（YouTube影片截圖：雅軒Kinki KB Lam）

3. 減醣減肥法 3個月減25磅

由前港姐陳倩揚所推廣，3個月減25磅！即是少食澱粉質和糖，但並非完全戒掉。餐單沒有指定每餐必需吃什麼，只要符合某個類別就可，揀啱食物、計好分量，意味著好自由安排餐單食物。不過需要每天花心思準備食物。

陳倩揚生完第二胎後，體重高峰期達135磅，其後憑減醣餐單降至110磅，並且不反彈。（《香港01》資料圖片，陳倩揚提供）

4. 4周減肥法 1個月減7公斤

由韓國爆紅到小紅書，有指效果顯著也不易復胖。方法非常簡單，只要按餐單指引進食及運動喝水。有韓國網友自己指一個月減7公斤。但需要按指引嚴格進行。

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5. 番茄減肥法 1個月減11公斤

由台灣婦產科醫師蔡鋒博所分享，要用到番茄來減重，同時搭配「減少食量、增加運動」的方法。方法非常簡單：每當腹中飢餓，就將番茄切片，用微波爐熱2分鐘，配溫開水一起吃，約2顆中等大小的番茄就能令飽腹。蔡鋒博醫師實測1個月減了11公斤。