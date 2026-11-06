糖尿病飲食｜白飯減半血壓仍飆？營養師教外食4原則　每餐要有菜

許多糖尿病患者嚴格控醣，血壓卻仍高達150 mmHg。台灣營養師曾建銘引述權威期刊指出，問題恐出在外食的「隱形鈉」，建議糖友別盲目減飯，應落實低鈉飲食以有效降低血壓。



曾建銘在Facebook專頁發文表示，許多糖尿病患者為解決健康問題，將白飯精準秤重、水果減半再減半，甚至不敢碰甜食，但血壓計數字卻持續亮紅燈。他提醒，此時先不要急著把無辜的白飯再砍半，元凶可能是默默吃進去的隱形鈉，宛如感情裡的渣男，表面無害卻會將健康拉入深淵。

根據曾建銘引述權威醫學期刊《JAMA Internal Medicine》近期發表的DASH4D研究指出，第二型糖尿病患者若採用「糖尿病版 DASH（得舒）飲食」搭配「低鈉飲食」，收縮壓平均可再下降約4.6 mmHg，這在心血管世界裡往往是安全與紅燈的分水嶺。

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為了落實低鈉飲食，曾建銘提出外食族的四個餐桌潛規則。

外食4點注意

首先是將湯汁留給老闆洗碗

無論是牛肉麵、火鍋或關東煮，料撈起來吃即可，湯喝一兩口試味道，切勿當水灌。

其次是與醬料保持距離

便當滷汁、燙青菜的醬油膏或沙茶醬，點餐時應要求醬料另外放，改用沾的能減少大半鈉攝取。

第三個潛規則是留意比魔王還隱形的加工肉品

火腿、培根、香腸及蟹肉棒等鈉含量極高，建議一周最多吃一兩次，避免血壓飆升。

最後則是每餐補充一份綠色蔬菜

蔬菜中的鉀是排鈉神隊友，並能幫血糖踩煞車，但若患者本身腎功能不佳或健檢報告血鉀已偏高，則須請專業營養師調整，不可狂吃。

曾建銘也分享四個常見的外食減鈉生活場景。在傳統便當店，應主動請老闆不要在白飯淋上滷汁；在麵攤或涮涮鍋，將高鈉湯頭留在碗底；在連鎖早餐店，避開鐵板麵加火腿培根及大量醬油膏的組合，改點原味蛋餅或里肌蛋吐司並將醬油膏減半；在便利商店挑選午餐時，務必查看營養標示，若一盒鈉含量破1000毫克就應放回架上。

曾建銘強調，糖尿病的飲食管理從來不是單一選項的填充題。真正完整的照護，必須將血糖、血壓、血脂、腎功能、血鉀、用藥和外食習慣全部納入考量。若血糖已經過關，血壓卻卡在半山腰，下一步絕對不是把飯砍得更少或讓自己挨餓，而是應全面檢視飲食中的隱形鈉。

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