青瓜別只用清水洗！日廚教多做1步清爽翠綠去苦澀 唔使1分鐘搞掂
撰文：風傳媒
出版：更新：
當季不分春夏秋冬，小黃瓜（青瓜）幾乎一年四季都吃得到，是許多家庭餐桌上常見的蔬菜。對此，日本廚師papuchan分享了一個簡單又實用的小撇步，只要在清洗時多一個動作，就能讓小黃瓜的口感和外觀都升級。
根據《Yahoo JAPAN》專欄報導，papuchan發現許多家庭在處理小黃瓜時，常常只是用清水沖洗了事，忽略了影響口感的小細節。他指出，小黃瓜表面常見的小突起雖然可食，但容易帶有些微苦味、吃起來也較粗糙。
papuchan建議，在清洗小黃瓜前，可先取少量鹽巴均勻抹在小黃瓜表面，然後在砧板上來回滾動摩擦，藉此去除突起物。完成後立即用清水沖洗乾淨，避免鹽分滲入瓜肉中、影響味道。
這個看似簡單的動作其實大有妙用。papuchan說，這樣處理後的小黃瓜不僅外皮變得滑順，吃起來也少了苦澀味，整體色澤看起來更翠綠、討喜，全程不需一分鐘，就能讓小黃瓜的口感和賣相大大提升。
小黃瓜板搓的做法
其實操作非常簡單，只需要準備三樣東西：「小黃瓜」、「鹽」以及「砧板」。
步驟如下：
1. 先將小黃瓜洗淨，兩端稍微切除。
2. 均勻撒上一大匙鹽，覆蓋整條小黃瓜。
3. 放在砧板上，用手按住並來回滾動搓揉。
4. 最後把鹽沖洗乾淨，就完成了！
不少網友看完後直呼實用：
「以前都拿刀慢慢刮，還怕刮到手」
「我兒子超愛吃小黃瓜，今天晚上就來試看看」
「這招太讚了，希望多分享這類生活小知識！」
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：小黃瓜別再只用清水洗！專家傳授1步驟，「口感滑順、顏色更鮮綠」】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」