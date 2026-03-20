杏仁功效｜護心抗老安眠6好處6類人不宜　南北杏分別+宜日吃多少

杏仁功效｜杏仁在日常生活中隨處可見，但你真的吃對了嗎？從「南北杏」到「美國杏仁」。雖然都叫杏仁，但功效與食用禁忌卻大不相同。點吃最健康？忌與咩同食？每日宜吃多少？



杏仁分2種

我們平時所說的「杏仁」主要分為南杏與北杏兩類。

我們平時所說的「杏仁」主要分為南杏與北杏兩類。（明睿醫療FB）

南杏（甜杏仁）



南杏仁味道微甜故被稱為甜杏仁，體型比北杏大且扁、外皮色澤較淺，無毒有潤肺平喘、滋補養顏及潤腸通便的功效，適合日常食用（如杏仁茶、杏仁豆腐）。

北杏（苦杏仁）



北杏仁又稱「苦杏仁」，味道偏苦。體型小而厚，不過有微量毒性，不可生吃。能止咳化痰，中醫常將其入藥或煲湯。

南杏仁、北杏仁分別 南杏仁 北杏仁 味道 微甜 帶有苦味 外形 體型較大且扁，外皮色澤較淺 體型較小且厚 毒性 無毒 有微量毒性 主要功效 潤肺、滋補、通便 止咳化痰 用途 如杏仁茶、杏仁豆腐 入藥或煲湯

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我們平時吃的杏仁（扁桃仁），雖外型與中國杏仁略有不同，但也是杏仁，因多以美國產地為主，也統稱「美國杏仁」，無論是那種杏仁同樣富含多種營養素，對人體的好處相當多。

杏仁有護心抗老助眠等6個好處。（unsplash）

杏仁功效｜杏仁6好處

1. 抗氧化

杏仁富含維他命E，能保護細胞免受自由基傷害，維持皮膚光澤與彈性。發表在《植物療法研究》的研究顯示，28位停經後女性連續16周攝取約59克（相當於手抓2大把）的杏仁，皺紋平均減少了9%。

2. 護心血管

含有豐富的不飽和脂肪酸，能有效降低「壞」膽固醇（LDL），預防動脈硬化和心臟病。

3. 改善便秘

每100克的杏仁約含10克至13克的膳食纖維，能促進腸胃蠕動，改善便秘問題，並增加飽腹感。

4. 潤肺止咳

在中醫角度中，杏仁（特別是北杏）性微溫、味苦，歸肺經，對氣喘和乾咳有緩解作用。其次富含油脂，能滋潤肺部黏膜，對因秋燥或肺虛引起的喉嚨乾癢特別有效。

5. 助眠紓壓

杏仁富含的鎂，能降低體內的皮質醇（壓力荷爾蒙），幫助放鬆神經緩解壓力，是天然的「助眠劑」。

6. 預防失智

大腦中有一種叫「乙酰膽鹼」（Acetylcholine）的物質與記憶力和學習力密切相關。研究指出，杏仁能增強這種物質的活性，提升「神經傳導」效率。此外，咀嚼堅果時能增加大腦血流量，活化腦細胞，能減緩記憶退化。

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每日宜吃多少？

這3種「杏仁」的性質與成分大不相同，其建議食用量也有嚴格區別。

1. 杏仁（美國杏仁） ：每日吃約28至30克，即一小把（23顆）。

2. 南杏：約15至20顆，油脂含量高，雖然無毒，但吃太多容易造成腸胃負擔或腹瀉。

3. 北杏：一次約5至10顆（即5至10克）之間，嚴禁生吃亦不可每日吃。



杏仁食用宜忌

杏仁（特別是中藥材南北杏）建議與潤肺止咳食材如銀耳、百合、川貝、冰糖一起煮，可強化止咳潤燥功效。不過應避免與以下食材一起，以免抵消藥效或增加身體負擔。

杏仁相尅食物

~豬蹄：引起腹痛

~板栗：引起胃痛

~小米：引起腹脹、嘔吐



杏仁5類人不宜

杏仁雖然營養豐富，但並非人人皆宜。據《人民日報》報道，江蘇一名女子就曾誤信苦杏仁可以致癌，就日日吃，最終導致肝臟中毒，搶救無效。所以以下5類人在食用前應特別留意或諮詢醫師。

~腎臟病患者

~腸胃敏感者

~感冒發燒時

~正在服用藥物時（如降血壓藥、抗凝血劑）

~過敏體質人士



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