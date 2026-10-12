不愛喝白開水？營養師教5方法習慣補水　起床後/洗澡前後飲水

對許多人來說，補水最大的問題不是完全沒喝，而是習慣把含糖飲料或重鹹湯品當作主要水分來源，卻忽略了白開水的攝取。



只要氣溫升高、流汗增加，口渴、疲倦、頭暈等缺水警訊就可能更明顯，嚴重時甚至增加中暑或昏倒風險。

口渴才喝水，身體可能已經缺水

台灣聯安診所營養師范睿珉表示，水分不足時，不只是感受到口渴，也可能牽動腦部、腸胃道、肌肉與體溫調節，因此，有些人會出現頭痛、頭暈、注意力不集中、活動力下降等缺水症狀。

她解釋，水也是六大營養素之一，雖然無色、無味、無熱量，卻和醣類、脂質、蛋白質、維生素、礦物質一樣重要。身體裡的營養素運送、代謝廢物排出都需要仰賴水分，同時，水也能滋潤腸胃道、幫助排便順暢。

喝水不只為了解渴，是維持身體日常運作的重要基礎！夏天流汗較多時，身體流失的不只水分，也會牽涉電解質平衡。補水不宜短時間大量灌水，以免造成腸胃不適，甚至造成水中毒。理想方式是依照身體狀態分次、規律補充。

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健檢大數據！8成5每日喝水不足

每天該喝多少水，受年齡、體格、活動量與流汗程度等影響。范睿珉指出，一般成人來說，通常會建議每日飲水量以2000 cc以上作為健康管理方向；若運動量大、流汗多，水分需求也會跟著增加。

不過，根據台灣聯安預防醫學機構健檢大數據分析，近兩年累計近七萬筆健檢資料中，每日喝水量達2000 cc以上者僅占14.74%，顯示多數人在水分攝取的行動上仍有不足。

范睿珉在健檢營養諮詢時，常遇到有腎結石、尿酸偏高、高血糖或腎絲球過濾率偏低等健檢紅字。一問之下，才發現平常每天喝水不到500 cc，可能是因為工作忙碌、沒有固定喝水習慣，或習慣以含糖手搖飲、重鹹湯品取代白開水。

其實，水分攝取不足，可能使血液變得濃稠，影響到全身的代謝，也會反應在健檢報告上面，當水分補起來後，對於整體健康狀況也會有所助益。不過，若有心臟病、腎病、肝病或合併寡尿、水腫等情況，飲水量需依照醫囑調整。

喝水變順手，從日常調整開始

對不愛喝水的人，與其要求自己一次喝到足量，不如先降低喝水的難度。范睿珉建議，覺得白開水單調，可以加入少量檸檬、柳橙、枸杞、酸梅，或搭配薄荷葉、檸檬草、洛神花、小黃瓜片，讓水帶一點清爽風味。

她進一步說明，若居家飲水覺得水有味道，可以使用過濾器並定期更換濾芯，讓水的口感更為穩定。

接著，把水放在看得到、拿得到的位置，例如，辦公桌、包包或家中常經過的地方。

此外，有刻度的水瓶能幫助掌握飲水量，吸管杯或順手的瓶口設計，也能讓喝水更自然。外出時若不想攜帶大型水壺，可準備迷你水瓶或折疊水杯，方便隨時裝水。

最後，將喝水放進固定生活節奏，例如，起床後、上完廁所、飯後、洗澡前後各補充一些，或設定定時提醒，把喝水變成看得到、拿得到、能持續的日常習慣，才更容易真正喝足水分。

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