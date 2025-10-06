減肥｜飲水會肥？連7天現1情況恐代謝功能異常　認清減重最佳速率

現代人常煩惱體重問題，但「超重」與「水腫」其實大不相同，台灣腎臟科醫生王智賢表示，超重是脂肪囤積，水腫則是體液滯留，若短時間體重快速增加，應警覺是否為水腫引起，尤其與代謝、腎臟功能相關。



常有人說，自己連呼吸、喝水都會胖，其實這個現象的背後，可能是因為代謝功能異常。台灣花蓮慈濟醫院內科部副主任暨腎臟科醫生王智賢指出，體重增加可能是「體重超標」與「水腫」，但兩者原因並不相同。

連7天眼皮腳踝腫，恐是代謝出問題

超重多為脂肪堆積，是長期生活型態所致；而水腫則是體液滯留，往往在短時間內出現。例如心臟衰竭、腎功能不佳、肝硬化、內分泌異常或血管循環障礙等疾病，很可能會造成病理性水腫。王智賢提醒，如果發現連續1至2周都有早上起床時眼皮腫、晚上準備休息時腳踝腫等狀況，就要警覺是否應該要就醫治療。

王智賢指出，台灣洗腎盛行率全球居冠，約200萬腎病病友之中，僅有3.5%知道自己罹病。而且慢性腎臟病初期多無症狀，若無妥善控制，腎功能異常可能惡化至需透析的末期腎臟病，不僅增加醫療負擔，也衝擊生活品質。

排除疾病因素，人體每天體重波動範圍通常在0.5至2公斤，所以每天站上體重計，看到的數字也許並非真實，「你的體重不是你的體重！」王智賢解釋，人的體重會受到飲水量、排尿、排便、食物攝取、鈉攝取、運動、甚至是衣物的因素而有所變化，女性還會受到生理週期的影響。

所以，要從體重來了解身體變化，建議可以固定同一台體重計，每天在同一個時間，穿著相似的衣物進行量測，如此測量的體重數字更具有參考性。

減重最佳速率：每周0.5至1公斤

「肥胖是健康的隱形殺手。」王智賢提醒，肥胖不僅造成體態問題，更是超過200種疾病的根源，根據研究，美國約40%癌症與過重及肥胖相關，而心血管疾病更是肥胖者的主要死因，佔約70%。所以，除了用BMI（身體質量指數）來評估體態，腰圍也是重要指標，減掉內臟脂肪可遠離代謝症候群與多種慢性病。

不過他強調，減重不能躁進，理想減重速度為「每週減重0.5到1公斤，半年減掉原本體重的5%到10%」，且營養諮詢與運動規劃缺一不可。

很多人認為日常家事或工作勞動就等同於運動，事實上，運動與勞動最大的差別，在於運動能帶來放鬆、助眠的效果，而勞動帶來壓力與責任。所以，運動是維持健康體態與腎臟功能不可或缺的一環。

王智賢建議，在進行運動前應先評估心肺耐力、肌力與風險等，若有胸痛、心悸、水腫、呼吸困難、暈眩等症狀，應先諮詢醫生後再安排適合的運動處方。

護腎行動4大守則：

1. 控制血糖，血壓和慢性病。

2. 聰明飲食，高鈉飲食會導致身體保留更多水分，進而增加體重。配合營養諮詢能更有效管理體重。

3. 維持健康體態，建議半年減重5至10%，每週減0.5至1公斤最理想。

4. 適度運動，運動是放鬆、養身的方式，在設計運動處方前，應先評估自身風險。



「守護腎臟健康，才能確保身體代謝順暢，沒煩惱。」王智賢叮嚀，及早了解體態與腎功能狀態，調整飲食與運動習慣，若有不適應及早就醫，才能健康享受每一天。

