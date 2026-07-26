減肥「黃金期」三伏天來了　靠3餐+6習慣輕鬆瘦身　避免單一飲食

2026年7月15日～8月23日，迎來40天加長版三伏天。在中醫理論中，三伏天是一年中陽氣最旺盛的時期，也是減肥「黃金期」。



此時應該怎麼吃？關於減肥有哪些建議？這篇文章，速速收藏。

肚子小了，體重降了 一日三餐這麼吃就對了

早餐：關鍵一餐需重視

早餐在減肥過程中至關重要。如果不吃早餐，可能會導致午餐食慾大增，吃得更多。

對於肝腎功能正常的人來說，如果想要達到減重、控血糖的效果，早餐的蛋白質攝入量25克左右，對控制食慾、幫助減重更有效。此外，起牀後1～2小時內為最佳早餐時間，可避免長時間空腹導致膽汁過飽和。

減重早餐建議

以肉、蛋、奶、豆製品為主，攝取更多蛋白質；

儘量少攝入脂肪，過多的脂肪容易使胃腸道產生黏膩的感覺；

碳水化合物以粗雜糧為主，比如全麥麵包、不含糖的麥片、粟米等。



相關文章：全穀物≠粗糧！護心血管助防癌6好處 多數人吃錯！醫教不傷胃3食法

+ 10

午餐：注意搭配八分飽

午餐不必過於限制食量，可以吃到八分飽左右，但需要注意食物的選擇和搭配。

減重午餐建議

主食分為兩半，一半選擇膳食纖維含量比較高的主食，比如粟米、紅薯，另一半可以選擇細糧主食，如米飯；選擇少鹽的肉類食物，並且搭配蔬菜。



晚餐：避免極端飲食

晚餐不宜過量進食，但也不宜完全不吃或吃得極少，比如只吃一口青菜，這樣可能會導致第二天早上食慾大增，反而不利於減肥。

減重晚餐建議

適當限制過多的精製碳水化合物，如米飯、麵條等；

可以吃50～100克的純瘦肉+250克左右的蔬菜。



三伏天減肥建議記好這幾點

1. 曬背可以祛濕減肥

曬背的最佳時間是初伏、中伏、末伏的第一天，三伏的其他日子次選。專家表示，三伏天曬背可以祛濕減肥，適合畏寒、手腳冰涼等人群。

曬背前

適量喝温水，做好防曬，選擇乾燥空曠的地方；

曬背時間

8:00～10:00、16:00～18:00，最好飯後一小時之後再去，曬背不超過半個小時；

曬後

不要立刻進空調房，也不能喝涼水，可以喝温水或淡鹽水。

2. 多喝水

水可以幫助排出體內的毒素和廢物，促進血液循環和消化系統正常運作。特別是在炎炎夏日，需要補充更多的水分，以防止脱水和中暑。

正常成年人一般推薦每天飲水總量1500～1700毫升，夏季天氣炎熱，出汗較多，可適當喝到2000～2500毫升，其中包括日常飲用水，飯、湯、粥、蔬菜、水果和飲料中所含的水分，具體飲水量視個人身體情況而定。多喝水有助於減肥嗎？怎麼喝水更健康？

專家提出了「53535」建議，即早餐、午餐、晚餐各喝500毫升，兩餐之間分別各喝300毫升。

小提示：不要等口渴了才喝；水温在35～40℃最適宜；小口慢喝，別大口猛灌；千萬別用飲料代替喝水；天熱也儘量少喝冰水。



3. 多運動

運動可以加快體內代謝、促進人體血液循環、燃燒脂肪、消耗熱量。三伏天建議進行快走、做瑜伽、練八段錦、打太極拳、騎行等運動。

需要注意的是，不要過度鍛鍊。尤其是不要在高温的情況下長時間、高強度鍛鍊，以免陽氣受損。

相關文章：運動｜缺乏運動容易引發6大健康危害 高血壓糖尿病癌症找上門👇👇👇

+ 10

4. 避免長時間吹空調

三伏天酷暑炎熱，人們更喜歡待在涼爽的空調（冷氣）房裏，但在空調房待久了，身體不僅不會自動消耗熱量和脂肪，還容易受寒濕入侵，出現濕氣重、感冒、抵抗力下降等問題。

小提示：適當關掉空調，適度出汗也是有利於減肥的。



5. 少吃冷飲、戒糖

夏日炎炎，很多人會喝冰鎮飲料降温，不經意就額外攝入了很多糖分。

三伏天出汗多、消耗大、沒胃口，也有人選擇吃水果代替正餐，這樣容易營養不夠，免疫力降低。

6. 多泡腳，微出汗

每天20:00～21:00是氣血最弱的時候，此時泡腳能更好地補氣。建議將水温控制在40℃左右，時間在15～25分鐘即可，有助於健脾祛濕、改善睡眠。

需要注意的是，泡腳後不宜馬上洗澡，避免寒氣進入身體，正確的順序應該是先洗澡後泡腳。

避開體重管理誤區 拒絕無效減肥

在減肥過程中，還要注意避開一些常見誤區，拒絕無效減肥。

1. 極端節食不可取

過度節食會讓身體進入「節能模式」，代謝率下降，一旦恢復飲食，體重迅速反彈，還可能損害身體健康。

2. 單一飲食要不得

只吃水果或代餐，會導致營養不均衡，出現脱髮、皮膚變差等問題。所以，減肥也要吃得豐富多樣。

3. 減肥藥慎用

市面上部分減肥藥可能含有違禁成分，盲目服用或引發心悸、腹瀉等副作用，嚴重危害健康。

減肥並不是盲目節食和瘋狂運動，掌握科學方法，抓住減肥「黃金期」，一起健康掉秤。

相關文章：減肥｜網上爆紅：把自己當狗養能減肥！營養師揭3重點 2類人不宜

+ 6

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

