魚油能預防認知障礙？新研究：靠單一營養難防失智　關鍵在日常

許多人服用魚油或藻油補充品，希望Omega-3能保護記憶與降低失智風險。美國臨床試驗指出，每日補充2克DHA雖能提高腦脊髓液中的DHA指標，代表DHA確實進入中樞神經系統，但24個月後未改善記憶、認知表現或海馬迴變化。研究提醒，DHA仍是重要營養素，但補充品不能取代飲食、運動、睡眠與整體健康生活型態。



許多人每天服用魚油或藻油補充品，是希望其中的Omega-3脂肪酸能保護大腦、維持記憶，甚至降低阿茲海默症與失智症的風險。這樣的期待並非毫無根據，因為二十二碳六烯酸（Docosahexaenoic acid，DHA）是Omega-3多元不飽和脂肪酸的一種，也是大腦、眼睛與中樞神經系統的重要組成成分。

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過去流行病學研究曾發現，血液中Omega-3脂肪酸（尤其是DHA）濃度較低，與認知衰退及晚發型阿茲海默症風險增加存在關聯；而ApoE4等位基因則是晚發型阿茲海默症最強的遺傳風險因子之一，研究認為，ApoE4可能影響DHA在大腦中的運輸、代謝與利用效率，進而降低神經細胞維持正常功能與修復能力的效率。

然而，人體並非單一營養素的儲存容器，大腦也不是只要補充DHA就會自動變得更聰明的機器。過去關於魚油補充的研究，多半停留在觀察性研究或血液指標的變化，真正關鍵的問題始終未被釐清：高劑量DHA是否能進入大腦？若能進入，是否真的能在人體產生臨床效益，改善認知功能與阿茲海默症相關的腦部變化？

2026年6月18日發表於《eBioMedicine》的一項由美國南加州大學（University of Southern California, USC）研究團隊進行的臨床試驗，提供了更直接的答案。研究顯示，高劑量DHA補充品雖然能成功提高腦脊髓液中的DHA指標，但在24個月追蹤期間，並未改善記憶與認知表現，也未減緩海馬迴等大腦結構的變化。

研究顯示：高劑量DHA進入大腦 ApoE4帶因者也有相同效果

這項臨床試驗由美國南加州大學團隊進行，研究期間自2018年9月至2024年5月，共納入365名55至80歲、未罹患失智症的成人。這些受試者平時DHA飲食攝取量偏低，且至少具有一項失智症或心血管相關風險因子，例如肥胖、高血壓、高血脂或身體活動不足。研究中約有47％的參與者為ApoE4帶因者（屬於阿茲海默症高風險族群），有助於觀察這類高風險族群對DHA補充的反應。

參與者被隨機分為DHA組（每日補充2克DHA）與安慰劑組（每日補充不含DHA的植物油膠囊，主要成分為玉米油與黃豆油），連續服用24個月。研究人員不只追蹤血液數值，也透過腦脊髓液檢測DHA與花生四烯酸（arachidonic acid，AA）比值，並搭配腦部影像與認知測驗，觀察補充品是否能影響大腦結構與認知表現。

研究顯示，DHA組在6個月後腦脊髓液DHA／AA比值明顯上升，腦脊髓液中的DHA濃度平均增加約17％，血液中的Omega-3指數也從4.9％升至11.0％。這代表高劑量DHA補充品確實能提高體內以及中樞神經系統中的DHA指標，證實補充的DHA能穿越血腦屏障進入大腦。

值得注意的是，研究發現無論是否帶有ApoE4等位基因，腦脊髓液中的DHA提升幅度皆相近。這表示ApoE4並未阻礙DHA進入中樞神經系統，也推翻過去部分研究推測「ApoE4帶因者較難將DHA送入大腦」的假設。

研究團隊指出，這是首次透過大型隨機雙盲安慰劑對照臨床試驗，直接證實高劑量DHA補充能有效提高腦脊髓液中的DHA濃度。然而，DHA成功進入大腦只是第一步，是否能進一步改善神經功能、延緩腦部退化或降低失智風險，仍需透過後續結果驗證。

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記憶力未改善 海馬迴萎縮亦未減緩

雖然DHA已成功進入大腦，但其是否能改善認知功能或影響與阿茲海默症相關的腦部變化，仍未獲得證實。海馬迴是與記憶密切相關的重要腦區，也常被用來評估大腦老化與阿茲海默症風險。研究結果顯示，在為期24個月的追蹤期間，每日補充DHA在記憶表現、整體認知功能及腦部結構指標上皆未見顯著改善。MRI檢查顯示，DHA組與安慰劑組的海馬迴體積變化並無顯著差異，認知測驗表現也未優於對照組。

研究結果也挑戰了許多人對「補充DHA就能保護記憶力」的期待。研究團隊指出，雖然高劑量DHA成功達到預期的生物學目標，使更多DHA進入中樞神經系統，但在這群未失智、Omega-3攝取量偏低且具有失智症風險因子的年長者身上，單靠DHA補充並不足以在2年內改善認知功能，也未能減緩與阿茲海默症相關的大腦結構變化。

換句話說，血液與腦脊髓液中的DHA濃度提升，不等於記憶就會變好；營養素成功進入大腦，也不代表大腦一定能有效利用。這是補充品研究常見的落差，也是消費者最容易忽略的地方。

不是Omega-3沒用 而是補充品不能單打獨鬥

這項研究並不代表Omega-3沒用。DHA仍是大腦不可或缺的重要脂肪酸，也是均衡飲食中的關鍵營養素。真正值得重新思考的，是是否能將單一補充品視為預防失智或延緩認知退化的主要策略。

研究主持人Hussein Yassine表示，Omega-3更可能是在整體健康生活型態中發揮作用，而不是單靠補充品就能帶來明顯效果。他認為，包括均衡飲食、規律運動、充足睡眠，以及維持良好的心血管與代謝健康，仍是降低阿茲海默症風險的重要基礎。

既然高劑量DHA已證實能順利進入大腦，卻未轉化為認知功能的改善，研究團隊認為，未來更重要的研究方向將是釐清大腦如何運輸、吸收、利用與代謝DHA，以及哪些因素會影響這些過程，而不只是持續提高補充劑量。

研究限制：結果不代表Omega-3對所有人都無效

研究團隊提醒，本研究對象為尚未罹患失智症、認知功能大致正常，但具有較高失智症風險的年長者，因此研究結果不宜直接推論至已罹患阿茲海默症或其他失智症患者。此外，24個月的追蹤時間雖屬營養介入研究中相對較長的設計，但對於發展緩慢的認知退化而言，仍可能不足以觀察到明顯變化。

因此，這項研究並不代表Omega-3對大腦健康毫無幫助，而是顯示在這類族群中，高劑量DHA補充雖能成功提高腦部DHA濃度，但並未進一步轉化為可測量的認知或腦部結構改善。

魚油不是大腦保護神 健康生活才是底盤

對一般消費者而言，這項研究傳達的重點並不是要立刻放棄魚油，而是提醒我們重新看待補充品在健康中的角色。DHA確實是大腦不可或缺的脂肪酸，但「重要」並不等同於「補充就一定有效」；Omega-3是營養素，而非預防阿茲海默症的萬靈丹。

若平時飲食中魚類、堅果與種子攝取不足，是否需要補充Omega-3，仍應依個人飲食習慣、健康狀況與專業建議來評估。至少根據這項研究結果，高劑量DHA補充並不足以取代整體生活型態對大腦健康的重要性。

大腦健康更像是一項長期維護工程。DHA可以是其中一個重要元素，但整體運作是否順暢，仍取決於飲食、運動、睡眠、壓力管理，以及血管與代謝健康是否同步到位。魚油膠囊或許能將DHA帶入大腦，但目前的研究顯示，真正影響認知功能與失智症風險的，仍可能是多種生理機制與生活型態共同作用的結果，而非單一營養素即可決定。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：魚油真的能預防失智嗎？最新臨床試驗：DHA成功進入大腦但認知表現未改善】

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