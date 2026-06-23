超加工食品易致腦退化增50%心血管病死亡風險　如燕麥奶？3招戒斷

現代人生活忙碌、講求效率，「超加工食品」成為許多人的生活良伴。然而這些看似方便美味的食物，竟可能大幅提高心血管疾病死亡風險！



台灣減重專科暨家醫科醫師魏士航警告，過度依賴超加工食品不僅影響身材，更可能引發32種疾病，其中就包括失智症！

甚麼是超加工食品？簡單來說，就是那些經過高度工業化處理，添加大量防腐劑、甜味劑的食品。從便利店的微波食品、泡麵，到派對必備的洋芋片，甚至是看似健康的燕麥奶，都可能屬於這個範疇。

魏士航解釋，這類食品之所以如此誘人，是因為製造商精心設計了「極樂點」——糖、油、鹽的完美比例，刺激大腦分泌多巴胺，讓人產生類似藥物成癮的獎勵機制。「就像設計一件完美的藝術品，這些食品被精心打造，讓人難以抗拒。」魏士航比喻。

然而，這種「美味」背後卻隱藏著健康風險。根據《英國醫學期刊》（ＢＭＪ）今年發表的研究顯示，攝取過量超加工食品不僅會提高50％的心血管疾病死亡風險，還可能增加48％到53％的焦慮等心理疾病發生風險。

更令人擔憂的是，這些食品可能加速認知能力的退化。一項長達8年的追蹤研究發現，常吃超加工食品的族群多為年輕、高教育程度、高收入的女性，顛覆傳統觀念，也為許多忙碌的都市上班族敲響警鐘。

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甚麼是「超加工食品」？

根據聯合國糧食及農業組織（ＦＡＯ）訂定的ＮＯＶＡ食物分類系統，食物和飲料依加工性質、程度和目的分為四個層級：

1. 未經加工或極少加工食物

例如：鮮奶、蛋、魚肉、蔬菜、水果

2. 經加工的烹飪材料

例如：油、鹽、糖、蜂蜜、奶油；加工過程多為壓榨、研磨

3. 加工食物

例如：麵包、煙燻肉類、魚罐頭、蔬菜罐頭；加工過程包括煮熟、發酵等

4. 超加工食物

例如：汽水、可樂、泡麵（即食麵）、各種零食、巧克力、冰淇淋、冷凍食品、微波即食食品；經過工業化制式處理，使用安定劑、防腐劑等添加物

那麼，我們該如何在便利與健康之間取得平衡？魏士航提出了三個實用建議：

如何戒斷超加工食品？

1. 改變購物環境

採買前先列好購物清單，減少衝動購物 －選擇肉舖、生鮮鋪或提供較多健康選項的店家

2. 改變時機點與份量

將超加工食品視為特殊場合的享受 －控制食用頻率，每週最多不超過3次

3. 學會辨認成分標示

選擇成分相對單純的品項 －避開看似健康卻含有過多醣和油脂的食物，如某些燕麥奶

「就像欣賞一件藝術品，我們應該學會品味食物的本質，而不是被過度加工的表象迷惑。」魏士航建議，不妨將烹飪視為一種創作，親手製作食物不僅能確保飲食品質，更能成為紓壓的藝術體驗。

他說，在追求便利、效率的世界裡，我們或許無法完全避開超加工食品。但通過提高警覺，重新思考與食物的關係，依然可以在健康與美味之間找到平衡點。畢竟，真正的美，不僅體現在外表，更應該反映在我們的生活方式與健康狀態上。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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