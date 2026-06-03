長者吃飯慢喝水易嗆到是失智前兆？專家解3迷思　強行拍背更危險

「以前吃飯很快，現在一口飯可以嚼半天。」「喝水常常嗆到，還會一直清喉嚨。」「吞藥好像卡在喉嚨裡，下不去。」很多家屬以為，這只是長輩老了、牙口不好、胃口變差，但專家提醒，這些其實都可能是「吞嚥障礙」的早期警訊，而且不只影響進食，還可能增加營養不良、吸入性肺炎，甚至窒息的風險。



台灣天主教失智老人基金會累積28年第一線照護經驗發現，隨著失智症病程進展，吞嚥能力往往會逐步退化，吃飯這件事，從享受變成挑戰，對長輩生活品質與照顧負擔影響極大。因此基金會攜手牙科、復健、神經內科、語言治療、營養、藥學等8位專家，共同推出新書《一路吃到老》，整理從口腔健康到吞嚥困難的實用照護方法。

台灣長者三到五成有吞嚥困難 中風、失智是高風險族群

基金會執行長鄧世雄指出，根據台灣衛福部統計，台灣65歲以上長者中，約有三到五成存在不同程度的吞嚥困難，而且比例會隨年齡與慢性疾病增加持續上升。

特別是：

1. 中風患者

2. 帕金森氏症

3. 失智症族群



都是吞嚥障礙的高風險族群。

吞嚥功能退化不只會影響吃飯，還可能導致：

營養不良、體重下降

脫水、便秘

吸入性肺炎

嗆咳、甚至窒息



在第一線照護現場，照顧團隊最常看到的不是長輩「不想吃」，而是「想吃卻越來越不會吃」。

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喝水會嗆、吞藥卡卡 都是喉嚨肌力變弱警訊

台灣語言治療師王雪珮指出，很多人以為吞嚥障礙只會發生在很老的長者，但其實50～60歲的新熟齡族群，就可能出現早期徵兆。因為喉嚨和手腳一樣，都是肌肉組成，也會隨年齡退化，如果缺乏使用與訓練，就容易影響吞嚥安全。

常見警訊包括：

1. 喝水容易嗆到

2. 吃東西常清喉嚨

3. 吞藥或保健食品覺得卡住

4. 吃飯速度越來越慢



如果連吞口水都容易嗆到，建議及早就醫評估。她也提醒，很多人吞藥時習慣「頭往後仰」，反而更容易嗆到，應該避免。

30秒自我檢測法：吞口水少於5次要注意

大家可在家做簡單自我檢測，稱為「反覆唾液吞嚥測試（RSST）」：

在30秒內，吞嚥口水：

少於5次：功能開始退化

少於2次：可能已有吞嚥障礙



王雪珮建議，可透過：

用力吞嚥訓練

含舌運動（Masako）

唱歌、嗓音暖身



強化喉部肌群。吞嚥困難不是老化必然結果，只要及早介入復健科、耳鼻喉科與語言治療師協助，多數都能改善。

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失智長輩不是不想吃 是「忘了怎麼吃」

在失智照顧上，吞嚥問題常是慢慢出現。王雪珮分享，很多失智長輩抗拒張口，其實不是故意，而是大腦忘記「吃飯這個動作流程」。

照顧者可嘗試「手牽手」方式，引導長輩用慣用手輕觸嘴巴，透過「手口反射」幫助自然張口，常能順利進食。

長輩蛋白質要吃夠 關鍵不是一次補，而是分散吃

台灣輔仁大學營養科學系退休副教授駱菲莉提醒，許多長輩習慣粗茶淡飯，加上牙口不好、食慾下降，反而更容易營養不足。她建議長者蛋白質攝取量為：每公斤體重1.2～1.5公克／天，重點不是一餐狂補，而是「分散攝取」，平均分配在三餐與點心中。

如果吃不夠，可能影響：

1. 肌力

2. 免疫力

3. 整體健康與復原能力



建議食材包括：

1. 國產養殖魚（維他命D含量高）

2. 強化奶粉或營養補充品

3. 各色蔬菜搭配好油脂

4. 堅果（芝麻、打進五穀粉或麻醬）



嗆到不一定要拍背 吞嚥困難也不用馬上打成泥

針對常見迷思，駱菲莉也提醒：

迷思一：一嗆到就要拍背？

如果長輩還能咳嗽、說話，應讓他自行咳出、放慢進食節奏，強行拍背反而可能更危險。

迷思二：吞嚥不好就全部打成泥？

過早糊化食物，會讓口腔與咀嚼功能更快退化，也降低進食樂趣與尊嚴。應依循IDDSI國際質地分級，循序調整。

迷思三：水最危險，所以少喝？

真正問題是「液體流速過快」，不是水本身，可透過增稠方式改善，避免因少喝水導致脫水與便秘。

吃得下，是尊嚴與生活品質

台灣天主教失智老人基金會指出，「能夠好好吃」是一種幸福，也是一種需要被守護的能力。吞嚥障礙不只是醫療問題，更關乎長者的尊嚴、自主感與生活品質。

整合醫療、營養與照護專業，從尚未出現問題的中高齡族群，到已經吞嚥困難的失智長輩，都提供可實踐的飲食調整、口腔運動與照護方法。真正的目標，不只是活得久，而是一路都能安全、安心、開心地吃到老。

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