絲瓜好處｜清濕熱通經絡絲瓜勝冬瓜！中醫：皮和絡別丟　發苦勿吃

你每次切絲瓜是不是皮削得厚厚的，絲瓜絡直接扔垃圾桶？那你今天看完這篇文章可能會後悔，因為這根你以為「只會炒雞蛋」的普通蔬菜從皮到絡全是寶，而你扔掉的恰恰是最值錢的部分。

本文審核專家：北京中醫藥大學東直門醫院心血管科一區主任醫師戴雁彥



吃對了它是藥，吃錯了它在傷你，很多人還在天天犯錯，尤其有一點你可能想不到，絲瓜有一個冬瓜、黃瓜都沒有的本事，很多人吃了一輩子都不知道，快和小編一起來詳細了解一下吧！

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絲瓜憑什麼比冬瓜、黃瓜強？專家點出這3點

專家表示，絲瓜是我們日常常用的食材，從中醫角度來看，它味甘，性偏涼，核心價值可以概括為3點：清熱、利濕、通絡。這3點非常契合夏季暑熱夾濕的氣候特點，專門應對夏季上火、濕氣重的人群。

將絲瓜與冬瓜、黃瓜對比來看：

1. 冬瓜專長利水消腫，但沒有通絡的作用；

2. 黃瓜的主要作用是清熱生津；

3. 絲瓜的獨特優勢在於：清濕熱的同時，還能疏通經絡。這是冬瓜和黃瓜都不具備的特點。



此外，絲瓜還有一個好處——潤而不燥。它清熱的同時不會耗傷津液，在降火的同時又能滋陰，不容易出現吃完身體發乾的情況，因此更適合夏季長期食用。

夏天讓人難受的3類不適 巧用絲瓜調理

專家表示，絲瓜對以下3類常見問題都有不錯的調理作用：

1. 臉上反覆冒痘、咽喉幹痛？

絲瓜可以入肺、胃二經，能夠解除上焦的熱邪。咽喉不舒服、咽乾咽痛的情況可以得到改善，同時對於皮膚上長痘這類熱毒、濕毒問題，也能起到緩解作用。

2. 早起渾身浮腫、兩條腿沉得像灌了鉛？

絲瓜能夠疏導水濕，把停留在體內的濕濁排出體外，從而緩解濕邪帶來的身體沉重、浮腫等不適。

3. 脖子肩膀發僵、胳膊腿沒勁兒發沉？

很多人會問，夏天容易肩頸酸脹、胳膊腿發沉，是不是也能靠絲瓜來改善？

從中醫角度來說，濕邪有一個黏膩的特性，容易阻滯經絡氣血的運行。氣血無法濡養經脈，就容易出現頸肩僵硬、酸脹疼痛，以及四肢沉重乏力的情況。

鮮嫩絲瓜可清化濕邪，減少體內濕濁堆積。日常堅持食用的話，對濕氣阻滯帶來的頸肩不適、肢體困重，都能有明顯的改善作用。

專家特別提醒：絲瓜屬於食物的調理範疇，不能完全代替藥物治療。



絲瓜發苦千萬別吃！吃錯傷全身

正常絲瓜帶一點點清甜味。如果發現絲瓜有明顯苦味，千萬別覺得「苦能清熱去火」硬着頭皮吃下去，這可能是葫蘆素在作怪。

這種毒素熱穩定性極強，漂洗、加鹽、高温燉煮都破壞不了。誤食後輕則口乾、噁心、嘔吐、腹絞痛、腹瀉，重則脱水、便血，甚至損傷肝腎功能。

葫蘆、絲瓜、黃瓜、瓠瓜這類葫蘆科蔬菜，一旦嚐出苦味，立刻吐掉、漱口，整根丟棄，千萬不要捨不得。切過苦瓜的菜刀和鍋也要認真清洗，避免交叉污染。

小貼士：真正能吃的「苦味瓜」只有苦瓜，它的苦味來自苦瓜苷，是無毒的。苦絲瓜、苦葫蘆、苦黃瓜的苦味來自葫蘆素毒素，一口都別吃。



從皮到絡別再扔了！絲瓜全身都是寶

1. 絲瓜皮——利水祛濕、緩解皮膚熱毒

絲瓜皮藥性偏涼，擅長清解體表鬱熱，尤其對皮膚上的熱毒、上火長痘、蚊蟲叮咬或日曬後皮膚髮紅髮癢這些情況，有很好的緩解作用。

遇到蚊蟲叮咬或曬傷後皮膚髮紅髮癢，可以將絲瓜皮貼在患處，既能清熱解毒，又能祛濕止癢。

推薦一款絲瓜皮祛濕清熱茶：

新鮮絲瓜皮30～40克，配上生薑2～3片，清洗乾淨後放入水杯中，用開水沖泡，代茶飲用。注意：體質虛寒人群不宜長期單獨飲用。

絲瓜皮本身能清解體表濕熱，而生薑又可以制約它的寒涼之性，兩者搭配，正好抵消彼此的偏性。這款茶飲製作方便，是很適合夏季的清涼飲品。

2. 絲瓜瓤——生津除煩、清肺胃之熱

絲瓜入肺、胃二經，可以解除上焦熱邪、改善咽乾咽痛，還能生津除煩。

推薦一道雙玉排骨絲瓜湯：

雙玉排骨絲瓜湯（CCTV生活圈）

食材：排骨、粟米、絲瓜、玉竹、生薑、小葱、料酒、鹽。

做法：

1.粟米清洗乾淨，切成段後再改刀切成小塊；

2.絲瓜去皮，切成滾刀塊備用；

3.排骨冷水下鍋焯水，放入葱段、薑片和料酒，水開後撇去浮沫，撈出排骨放入温水中清洗乾淨；

4.將排骨放入砂鍋中，加入粟米、玉竹，倒入適量涼水，再放入生薑、小葱和料酒，蓋上鍋蓋，大火燒開後轉小火燉40分鐘左右；

5.加入切好的絲瓜滾刀塊，繼續燉10分鐘，最後加少許鹽調味即可出鍋。

3. 老絲瓜絡——疏通經絡、行水消腫

絲瓜完全長老、乾燥之後的筋絡，其實就是我們小時候用來洗碗洗鍋的絲瓜絡，到現在依然可以作為天然廚具使用，不傷鍋還好用。

不過它更重要的價值在於可以入中藥。新鮮絲瓜本身的涼性，在長成老絲瓜絡之後就轉為平和了。它的核心功效主要有兩點：疏通經絡、行水消腫。臨牀上常用於改善頸肩關節痛、頸肩僵硬，以及身體浮腫等問題。

絲瓜養生行動指南

一、絲瓜核心功效：清熱、利濕、通絡。 冬瓜只利水消腫不通絡，黃瓜只清熱生津，絲瓜清濕熱的同時還能疏通經絡。

二、絲瓜皮別扔：絲瓜皮30～40克配生薑2～3片，開水沖泡代茶飲，清濕熱又不寒涼。

三、推薦吃法：雙玉排骨絲瓜湯。

四、老絲瓜絡：藥用可疏通經絡、行水消腫，拿來當廚具還不傷鍋。

五、發苦的絲瓜千萬別吃，小心有毒。

六、重要提醒：絲瓜屬於食物調理，不能代替藥物治療，身體不適請及時就醫。



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