杏仁功效｜天然抗老堅果助減皺紋改善膚色 3個月見效！怎吃最好？

即使不是天生麗質，吃對食物也能讓肌膚自然抗老！美國百萬網紅皮膚科醫師Dr. Dray指出，皮膚是重要的防禦器官，飲食營養會直接影響肌膚修復與抗氧化功能，臨床研究顯示，每天適量吃杏仁，可減少皺紋深度、改善膚色，並增強皮膚抵抗紫外線能力。



Dr. Dray（本名Andrea Suarez）是美國休士頓的皮膚科醫生，在社群平台擁有255萬位訂閱者，她在影片中介紹，皮膚老化分別來自內在與外在2大因素。內在老化與基因、荷爾蒙、新陳代謝相關；外在老化則與紫外線、污染、生活習慣與飲食密切有關。

杏仁果富含維他命E 是天然抗老堅果

Dr. Dray表示，均衡飲食與攝取抗氧化營養素，是減少自由基傷害、維持皮膚彈性的關鍵。她並推薦一項「天然抗老堅果」杏仁，其中富含的抗氧化成分能嵌入皮膚細胞膜中，抵抗自由基攻擊。此外，杏仁還含有角鯊烷、β-穀固醇、鎂、錳及植物蛋白，提供多不飽和與單不飽和脂肪酸，能維持皮膚屏障、減少水分流失。

研究：每天吃59克杏仁 皺紋深度減9%

Dr. Dray引述2019年《Phytotherapy Research》研究顯示，28位停經後女性連續16周攝取總熱量20％來自杏仁（約59克），皺紋深度平均減少9%。

2021年《Nutrients》的延伸研究則進一步發現，連續24周食用杏仁的女性，黑色素沉著顯著減少、膚色更均勻。研究人員推測，維他命E能抑制酪胺酸酶生成黑色素，並提升抗氧化物質穀胱甘肽，進而改善膚色與皮膚緊緻度。

連續12周每天吃42克 紫外線耐受度上升

另一項2021年刊登於《Journal of Cosmetic Dermatology》（美容皮膚科學期刊），則針對18至45歲亞洲女性的研究觀察，連續12周每天吃1.5盎司（約42克）杏仁，皮膚對紫外線的耐受度顯著上升。這顯示食物中的抗氧化成分，能增強皮膚防禦力，延緩光老化損傷。

不吃杏仁也能抗老 關鍵在抗氧化營養與防曬

Dr. Dray強調，這些研究雖是短期觀察，但結果一致指出，食物確實能改變皮膚狀態。但她也說明，肌膚保養並非單靠特定食物，想改善膚質應從整體飲食著手，減少糖分攝取，多吃富含抗氧化物食物，並搭配防曬與保濕保養，搭配規律作息，才能真正延緩老化。

抗氧化物食物方面，除了杏仁，Dr. Dray也建議由葵花籽、牛油果、堅果、深綠蔬菜與全穀類等食物補充維他命E與多酚類。

「杏仁」是杏樹種子 小心這1種含毒素

關於杏仁，台灣營養師呂孟凡說明，在台灣聽到的杏仁可分為3種。杏仁（Apricot kernel）是杏樹的種子，根據不同品種又分成南杏（甜杏仁）和北杏（苦杏仁）2種。甜杏仁比苦杏仁含有較多的油脂、較少的糖。中式的杏仁茶、杏仁霜主要是由南杏製成，北杏主要作為藥用。

呂孟凡提醒，一般做為藥用苦杏仁（北杏），含有有毒的扁桃苷（amygdalin），若生食可能產生氰化物，導致中毒。目前認為，成人若在短時間內吃50顆苦杏仁就有可能致死；而5-10顆苦杏仁對兒童來說就是有毒的。苦杏仁苷的成人致死劑量估計為每公斤體重0.5-3.5毫克。建議食用前要煮沸或加熱，降低毒性再食用。

「杏仁果」是扁桃種子 建議1天一小把取代烹調油

Dr. Dray是美國醫生，她所介紹的杏仁（Almond），也就是市售堅果零食中的「杏仁果」。呂孟凡表示，「杏仁果」其實是扁桃仁，是扁桃樹的種子，屬於「油脂與堅果種子類」，富含不飽和脂肪酸、維他命E與礦物質鉀、鎂、磷，也含有膳食纖維，能改善便祕、維持腸道機能，也能增加飽足感，是當做解饞零食的好選擇。

不過，呂孟凡也提醒，杏仁的熱量高，建議每天攝取1至2份（約一小把）即可，用少量杏仁取代部分烹調油脂，有助於維持皮膚與心血管健康。

