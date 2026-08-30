微波爐用錯才致癌！醫揭3錯誤行為殺傷力強　加熱漏1步吞菌入肚

用微波爐加熱食物簡單又方便，但「微波爐會不會致癌」也是人們常有的疑慮。



對此，台灣義大醫院家庭暨社區醫學部家庭醫學科陳昱彰醫師表示，答案為「不會」，微波爐是一個高效率的加熱工具，但不是利用「X射線」或「伽馬射線」加熱食物，不會讓食物變得有放射性，食物的分子或化學結構也不會改變，比起油鍋的高溫烹調，對營養成分的破壞反而更少。他也強調，真正影響健康的從來不是機器本身，而是人們使用微波爐的方式，其中隔夜菜反覆加熱、用錯容器，或加熱後「外熱內冷」都是常見的「隱形殺手」。

微波爐安全使用3注意（01製圖）

正確使用微波爐，保障食品安全👇👇👇

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微波爐用錯才是真殺手！加熱中途1動作 降食安風險

陳昱彰醫師指出，以下3個在廚房中常見的行為，實際上對健康的殺傷力超乎想像，他也同時列出相應的改善方法：

1. 反覆加熱的隔夜菜

菠菜、芹菜等葉菜類蔬菜本身雖無害，但經過烹煮和長時間存放後，細菌會將其中的「硝酸鹽」轉化成「亞硝酸鹽」。當這些菜被反覆加熱，就為致癌物「亞硝胺」的生成提供很好的條件。

改善方法

吃多少，煮多少。若有剩菜，別在室溫放涼，應直接放入冰箱保存。

2. 加熱時使用不當的塑膠容器

陳醫師形容，用錯塑膠容器或有刮痕的美耐皿來加熱油脂食物，等於是一場「化學物質的溶出實驗」。「內分泌干擾物」如塑化劑、雙酚A等，會悄悄滲入食物中，這種節省最不划算。

改善方法

添購幾個品質較佳的耐熱玻璃或陶瓷容器，也是對健康的永久投資。

3. 加熱不均

微波加熱經常有「外熱內冷」的問題、易被忽略，特別是肉類食品，表面看似「熱情如火」，內部卻可能還是細菌（如沙門氏菌）的避風港。把這些加熱不均的食物吃下肚，相當於親手打開城門、引狼入室。

改善方法

加熱中途暫停一下，進行攪拌或翻面。加上這30秒的動作，就能為降低食安風險添一份力。

「安全」最不該省 醫籲重視食物容器選擇

陳昱彰醫師強調，最不該省的就是「安全」，擁抱原型食物、均衡攝取營養，以及遠離過度加工食品，則為守護健康的三大黃金法則。身為家醫科醫師，他也會在外出用餐時會認真留意店家給孩子使用哪種餐具，每當看到熱湯或炒飯被裝在有刮痕的美耐皿裡，他都會有所警覺。若有店家願意多花成本，提供食品級矽膠或PP材質的餐具，都是用心與專業的體現。

根據台灣衛福部資料顯示，美耐皿容器耐熱溫度約為110至130℃，如果品質不良，或使用時出現破損、刮痕，三聚氰胺、甲醛或重金屬等物質極有可能溶出，再透過食物進入人體。台北市衛生局也提醒大家，應避免以美耐皿餐具盛裝過熱或酸性食品，也不要用紫外線殺菌；建議使用海綿擦洗取代菜瓜布，以免留下刮痕而造成細菌孳生、變色，若有刮痕、霧化、缺口、破裂等也不應再使用，儘量以不鏽鋼或瓷製餐具作為替代。

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