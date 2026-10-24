營養師推介4招健康食傳統燕麥　避開即食燕麥陷阱　穩血糖助減肥

燕麥護心血管、穩血糖、幫助減重，不過並不是所有燕麥片都健康！台灣營養師邱世昕指出，有一些即食調味燕麥包中暗藏精製糖，正是讓人不知不覺變胖的「甜蜜陷阱」，想要健康吃燕麥務必參考4個關鍵技巧。



原型燕麥擁有超級營養光環

邱世昕表示，當談論健康的燕麥片時，指的是「傳統燕麥片」，它們是真正的全穀物，擁有驚人的營養價值。在膳食纖維方面，傳統燕麥含有豐富的可溶性纖維「Beta-葡聚醣」以及不可溶性纖維，雙管齊下幫助腸道蠕動。在微量元素方面，則富含錳、銅、鎂、維生素B1（硫胺素）和鐵等，是營養密度極高的食物。

燕麥功效與健康食法（01製圖）

吃燕麥好處多多👇👇👇

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燕麥3大健康功效

邱世昕進一步說明燕麥的三大健康效益：

1. 心血管守護者

研究證實，每天食用燕麥能有效降低總膽固醇和壞膽固醇，降低心臟疾病風險。

2. 血糖穩定劑

Beta-葡聚醣在腸道中形成凝膠狀，能減緩糖分吸收速度，有助於血糖管理，特別適合需要控制血糖的族群。

3. 體重管理幫手

燕麥的高纖維和蛋白質讓人長時間保持飽足感，有效減少餐間吃零食的慾望，是減重者的好夥伴。

即食調味燕麥包暗藏甜蜜陷阱

為什麼許多人吃燕麥片卻沒感覺到上述好處？邱世昕指出，答案藏在包裝裡。即食調味燕麥包為了追求快速和美味，許多市售產品會加入大量的「精製糖」，一包看似輕巧的燕麥片，可能含有相當於好幾顆方糖的分量。

這些額外的糖分不僅抵消了燕麥本身穩定血糖的優勢，更讓早餐直接變成高升糖食物，導致血糖飆升更快、更容易引發脂肪儲存，同時削弱飽足感、讓人更快感到飢餓，並增加體內發炎反應。

邱世昕建議，購買燕麥片時請選擇成分單純的「傳統燕麥片」，並養成「查看營養標示」的習慣。如果看到配料表中有「添加糖」或多種看不懂的成分，請果斷放下。

4技巧打造超級健康燕麥

既然原型燕麥本身味道清淡，邱世昕建議可以自己動手添加天然又健康的風味：

1. 蛋白質補強

加入少量希臘優格（酸奶）、牛奶或蛋白粉，能大幅提升飽足感和營養價值。

2. 天然甜味

使用少量水果（如藍莓、香蕉切片）或少量楓糖漿、蜂蜜，來替代精製糖。

3. 健康脂肪

撒上少量奇亞籽、亞麻籽或堅果，增加健康的脂肪酸（Omega-3）和脆脆的口感。

4. 風味升級

加入肉桂粉、荳蔻粉等香料，不僅能增加風味層次，肉桂還有助於穩定血糖。

無論是前一晚準備的「隔夜燕麥」或當日現煮，只要選對類型，燕麥片絕對是開啟健康一天的絕佳選擇。

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