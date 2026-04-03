減肥｜營養師推介燕麥奇亞籽5食物增飽腹感 1種冷藏後瘦身控血糖
撰文：中天新聞網
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隨著瘦瘦針在減重市場掀起熱潮，許多人開始尋求更天然的替代方案。台灣營養師孫語霙透過社群平台分享，其實日常飲食中就有5種食材能達到類似效果，不僅能穩定血糖，還能有效增加飽足感。
孫語霙特別推薦「冰心地瓜」作為首選。地瓜（番薯）經過蒸熟並冷藏或冷凍後，會形成小腸不易吸收的「抗性澱粉」，這種成分的作用機制與減重針劑相似，能刺激小腸分泌飽足荷爾蒙，進而抑制血糖劇烈波動。
營養師進一步列舉其他4項能啟動身體「飽足開關」的食材。豆類與全穀物方面，她建議用全穀類搭配豆類來取代精緻白米，因為這類食物的消化時間較長，能讓飽足感維持更久。
海藻類食物富含的水溶性纖維具有黏滑特性，進入腸道後會形成物理性防禦屏障，有效減少糖分吸收。希臘優格則能提供優質蛋白質與好菌，充足的蛋白質攝取能顯著改善飢餓感，避免經常感到飢餓。
孫語霙也提到燕麥與奇亞籽的搭配效果。奇亞籽在吸水後體積會膨脹10至12倍，搭配希臘優格一起食用，紮實的份量感能維持長時間不容易餓，成為天然的飽足感來源。
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