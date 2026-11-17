吃早餐時間與壽命掛鈎？研究揭超過12點食首餐 早逝風險竟達29%
撰文：中天新聞網
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《歐洲臨床營養學期刊》最新研究指出，40歲以上成人第一餐進食時間愈晚，全因早逝（All-cause Premature Mortality）風險愈高；中午過後才吃第一餐者，死於心血管疾病風險比早上7至8點用餐者高出46%。
根據刊登於《歐洲臨床營養學期刊》的一項最新大型研究，一天之中第一次與最後一次進食的時間，可能與壽命長短有關。該研究追蹤超過3.1萬名40歲以上的成人飲食時間，結果發現第一餐的時間愈晚，全因早逝風險就愈高。
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研究數據顯示，以早上7點至8點吃早餐的族群為基準，早上8點至10點吃早餐的人，全因早逝風險上升10%；上午10點到中午之間進食者，風險攀升至19%；習慣中午過後才吃第一餐的人，全因早逝風險更直接飆升至29%。
心血管疾病死亡風險也呈現類似模式。研究指出，與早上7點至8點吃早餐的族群相比，中午過後才吃第一餐的人，死於心血管疾病的風險高出46%。此外，50歲以上且較晚進食的人，平均預期壽命縮短近2.5年。
研究主要作者單志磊（Zhilei Shan）受訪時表示，晚進食應被視為一種潛在風險指標，可能是一種可調整的行為，而非直接因果關係的明確證據。
麻省總醫院（Mass General Brigham）去年一項研究亦發現，晚年習慣晚吃早餐，不僅與早逝風險有關，還與憂鬱、疲勞及口腔健康問題密切相關。其他研究補充指出，長期晚進食會干擾生理時鐘，導致血糖飆升與壓力荷爾蒙濃度升高。
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