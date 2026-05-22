進食時間｜研究：睡前3小時禁食降血壓穩血糖護心血管　3類人最啱

美國西北大學（Northwestern University）研究發現，將禁食時間與睡眠作息對齊，可能有助改善心血管與代謝健康。研究讓過重或肥胖成人在睡前3小時停止進食並減少晚間光照，維持13～16小時夜間禁食。結果顯示，受試者的夜間平均動脈壓下降約3.5％、心率下降約5％，同時胰島素反應與血糖調節能力也有所改善。



研究指出，除了飲食內容與熱量外，進食時間與生理時鐘的配合也可能是影響健康的重要因素。

在睡前提早停止進食，可能為心血管與代謝健康帶來好處。美國西北大學費恩伯格醫學院（Feinberg School of Medicine）2026年2月公布的一項研究顯示，若在睡前3小時停止進食並減少晚間光照暴露，受試者的夜間平均動脈壓下降約3.5％、心率下降約5％，同時血糖調節能力也出現改善。

研究團隊指出，現代生活型態常讓晚餐與宵夜時間延後，進食時間逐漸接近睡眠時段。過去多數研究聚焦於禁食時間長短，例如間歇性禁食是否達到一定時數，但較少探討禁食時段是否與人體生理時鐘相一致。這項研究則進一步分析，當禁食時間與睡眠節律對齊時，是否能對健康帶來額外影響。

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不改變飲食與作息 僅調整進食時間

研究共納入39名過重或肥胖的成年人，平均年齡約52歲，並進行為期7.5週的試驗。研究期間，受試者沒有改變總熱量攝取、睡眠時間或身體活動量，研究人員主要觀察調整進食時間與晚間光照條件後，身體指標的變化。

在實驗設計上，實驗組需在睡前3小時停止進食並減少晚間光照，使夜間禁食時間維持在13～16小時；對照組則維持原本的進食習慣，睡前3小時仍可進食，禁食時間約為11～13小時。

夜間血壓與心率下降

研究結果顯示，採取「睡眠對齊禁食」（sleep-aligned fasting）並降低晚間光照的受試者，在夜間生理節律上出現明顯變化。受試者的夜間平均動脈壓（mean arterial pressure）下降約3.5％，心率下降約5％。

研究人員表示，人體在夜間睡眠時本應出現血壓與心跳下降的「夜間下降」（nocturnal dipping）現象。當這種日夜節律表現明顯時，通常代表心血管系統運作較為健康。

血糖調節能力同步改善

除了心血管指標外，受試者的代謝反應也出現變化。研究顯示，在接受葡萄糖刺激時，參與者的胰島素反應效率提升，葡萄糖耐受性改善，顯示血糖調節能力有所提升。

研究團隊指出，這意味著提早停止進食的影響不只出現在夜間睡眠期間，也可能延續到隔天白天的代謝功能。

進食時間成為新的健康變數

研究人員認為，這項結果顯示，影響健康的不只是吃多少、吃什麼，進食時間是否與生理時鐘一致也可能是一項重要因素。對於中高齡、過重或具有較高心血管代謝疾病風險的人而言，提早結束晚餐並避免睡前進食，可能是一種相對容易執行、且不需額外藥物介入的健康管理方式。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：進食時間也影響健康？研究：睡前停止進食3小時有助心臟與血糖】

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