咳嗽飲食｜喉乾痕癢如何紓緩？網友熱議8潤喉食物 木耳第2、梨第6

咳嗽成因多元，可能與呼吸道感染、過敏、空污或用嗓過度有關。特別是換季時，喉嚨不適感更會加劇，影響日常生活。除了尋求專業診斷，不少人也會透過飲食來緩解不適。本文整理出網友熱議的「潤喉飲食」，幫助您對抗喉嚨困擾。



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「潤喉飲食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議8大潤喉飲食有哪些。

平時適量喝溫水加蜂蜜 是不少人習慣的開嗓與保養方式

觀察近1年網友針對「潤喉飲食」的討論，可以發現其中最常被提及的便是「蜂蜜」。有網友便分享，自己習慣在早晨飲用一杯蜂蜜水，溫潤而不刺激，喝下後喉嚨明顯放鬆許多；也有歌唱老師表示，蜂蜜有潤喉作用，平時適量地喝溫水加蜂蜜，可以幫助「紓緩喉嚨與聲帶的乾燥感」，是不少人習慣的開嗓與保養方式。

「銀耳蓮子湯」潤喉健康 口感滑順、易下嚥且甜而不膩

「木耳」同樣是受到熱議的潤喉食材之一，特別是又稱「銀耳」的「白木耳」。有營養師指出，白木耳具有促進唾液分泌、潤喉止乾的功效，特別適合在秋季呼吸道容易乾燥、口咽不適時食用；網友則推薦在喉嚨不舒服、吞嚥困難時，可以將白木耳與蓮子一同熬煮成湯，口感滑順、易下嚥且甜而不膩。

檸檬搭蜂蜜配溫水、枇杷膏、枇杷潤喉糖 也有不少試過

而「檸檬」本身酸性較高，單獨食用可能刺激喉嚨，不過也因酸味可促進口腔分泌唾液，能間接緩解口咽乾燥感；網友則多建議將其搭配蜂蜜與溫水飲用，既能中和酸度，又可增添潤喉效果。

此外，不少人在喉嚨不適時也會食用「枇杷膏」、「枇杷潤喉糖」等，如一名家長分享「小孩咳嗽就吃它，一下子就好很多了」。

快來試試網友推薦潤喉水果！ 蘋果、水梨各自有愛好者

「蘋果」與「水梨」也是許多網友推薦的潤喉水果。蘋果富含水分與果膠，口感多汁，能為口腔和咽喉提供潤滑，減輕乾燥感；有醫師即指出，其維他命C和抗氧化物質，也有助於維持呼吸道健康。

水梨含水量高，性質偏涼，被中醫認為具有潤肺、止咳、化痰的效果，尤其在乾燥季節更適合食用，討論區也有網友分享，自己喜愛「水梨搭配冰糖或蜂蜜熬湯」的吃法，能幫助紓緩乾咳症狀和喉嚨乾澀。

若想要真正遠離咳嗽與喉嚨不適，除了參考上述網友們推薦的「潤喉飲食」外，也要記得養成規律作息、適量攝取水分，並盡量避免辛辣、油炸等刺激性飲食，才能更全面地維持咽喉健康！

