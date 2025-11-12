秋季養生｜秋燥易過敏咳嗽？中醫推薦1粥1茶飲　多吃含黏液4食物

秋季轉涼，許多人容易出現咳嗽、便祕等症狀。中醫師指出，這時不妨吃些當季食物，如柚子、柿子、蘋果、梨等，不僅能補充水分和營養素，還能清熱解毒、潤肺止咳。



秋天多吃含「黏液」食物 減少發炎、促進消化

台灣中醫師陳櫂瑔表示，對於容易有皮膚過敏（皮膚乾癢搔抓）的人來說，可多吃富含「黏液」的食物，如山藥、百合、銀耳、秋葵等，這些食物能滋養肺陰、保護黏膜、減少發炎，幫助胃液分泌促進消化，是秋天很好的養生食材。

而秋天在中醫理論中屬於五行當中的「金」，有收斂、沉降的意味，尤其秋分過後更加明顯，所以在食材的挑選上，也應避免過度刺激、辛辣發散的食材，像是胡椒、辣椒、韭菜、洋蔥等。

喝「蘋果雪梨暢快飲」解便祕、緩咳嗽

陳櫂瑔提到，想在秋季養生可多喝「蘋果雪梨暢快飲」，來緩解便祕、咳嗽等症狀。

製作方法：

將綠茶浸泡5分鐘後取茶汁，再將蘋果、雪梨去核切塊，與陳皮一同煎煮，最後放涼飲用。



此款茶飲具有清熱解毒、潤肺止咳的功效，經常咳嗽的人可飲用，但腹瀉者要注意少喝。

秋季養生食補 多吃「山藥枸杞百合粥」

陳櫂瑔更推薦，以山藥、枸杞和百合煮成的「山藥枸杞百合粥」，具有滋陰清肺、養顏美容功效。山藥含有豐富的澱粉和多種礦物質、維生素；枸杞滋補肝腎，適合各類體質在秋季調養；百合含有多種胺基酸和微量元素；大米則能補充能量和促進消化。混合煮粥不僅味道香甜可口，還能增強免疫力和抵抗力。

秋天空氣乾燥 室內放植物可增加濕度

陳櫂瑔提醒，秋天的空氣乾燥，若使用空調或電風扇，要注意避免冷風直吹身體，尤其是頭部和背部，可在室內放置一些水或植物，增加空間的濕度，防止秋燥導致的眼乾鼻癢及皮膚過敏症狀纏身。

