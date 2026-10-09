長者吃瘦豬肉降膽固醇？研究：搭配均衡且高纖飲食有助代謝改善

一般認為紅肉是心血管健康的隱憂，但台灣復健科醫師王思恒分享最新國際研究指出，長者若在均衡且高纖的飲食基礎下，每天攝取約162公克的低加工瘦豬肉，連續8週後，空腹胰島素與總膽固醇濃度均出現下降。



這項結果顯示，只要整體飲食架構健康，紅肉並非完全是代謝健康殺手。

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吃豬肉會影響健康嗎？長者連吃8週總膽固醇與胰島素均下降

根據最新國際研究，長輩連續8週每天吃約162公克的低加工瘦豬肉，空腹胰島素與總膽固醇均出現明顯改善。

王思恒在Facebook專頁「一分鐘健身教室」發文說明，國外一項研究招募36位平均71歲的長者，比較「豆類蛋白質」與「瘦豬肉」兩組飲食。實驗中的豬肉均去除明顯脂肪，僅撒上微量橄欖油與鹽調味，並以烘烤方式讓多餘油脂流失。

整份實驗飲食搭配大量蔬菜、水果及全穀類，整體飽和脂肪含量低於受試者平日水準。經過8週，兩組長者的空腹胰島素與總膽固醇均明顯下降，且瘦豬肉組的胰島素敏感度指標也有所改善，顯示適量加入低加工瘦豬肉並未破壞植物性飲食帶來的好處。

紅肉怎麼吃才對？醫師建議評估加工方式與餐盤搭配

評估紅肉攝取時，應關注加工方式、部位脂肪量、烹調手法及餐盤整體搭配。

王思恒指出，很多人聽到紅肉，腦中只想到牛肉、豬肉、培根、香腸、熱狗、漢堡排，但從營養角度來看，這些食物根本不是同一件事。紅肉的健康疑慮，多半源於高鹽、高脂的加工製程，或是高溫油炸等烹調方式，以及習慣搭配含糖飲料與薯條等不良習慣，未必全部來自肉品本身。

若要兼顧美味與代謝健康，人們選擇時可挑選簡單烘烤的豬里肌等原型瘦肉，並確保餐盤旁配有充足的蔬菜與全穀物。只要選對部位與配菜，紅肉也能成為維持長者蛋白質攝取的優質來源。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：長輩吃豬肉能防糖尿病、降膽固醇？國際研究曝「正確吃法」：連吃8週2代謝數值明顯下降】

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