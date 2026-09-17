紅石榴營養｜護心抗衰老7大功效　中醫教配1物做沙律防便秘＋食譜

眼下正是石榴大量上市的季節，石榴雖然美味，但如果你只知道剝着吃那你可就虧大了，搭配得當才養人，吃法不對反而可能給身體「添堵」。

本文審核專家：首都醫科大學附屬北京中醫醫院皮膚科主任醫師徐景娜



石榴究竟有哪些好處？到底怎麼吃更養人呢？小編這就帶你去了解一下～

石榴到底好在哪？👇👇👇

紅石榴7大功效（01製圖）

+ 7

中醫角度：

1. 潤燥生津，緩解秋燥

立秋過後，不少人會出現皮膚變乾，洗完澡後瘙癢、脱屑，還伴有口乾舌燥、咽喉乾痛、乾咳少痰等情況，這些都是秋燥的典型表現。石榴是生津潤燥的能手，可滋陰潤燥、補充津液，對改善上述秋燥帶來的各類不適有一定幫助。

2. 收斂肺氣，補益肝氣

石榴性温、味甘酸，歸肺、大腸經。其酸收之性可斂護肺氣、養肝和肝，契合秋季「少辛增酸」的養生原則。秋季建議少食辛辣刺激食物，適量進食酸味食材。辛辣之品容易耗傷津液，加重秋燥，還易使人情緒煩躁。酸味主收斂，可酸甘化陰以滋養陰液，對緩解秋燥不適有一定助益。

3. 收斂固澀，輔助調理腹瀉

石榴的澀味具有收斂固澀的作用，可減少腸道水分流失、減少排便次數，對容易腹瀉、腸道功能偏弱的人群，能起到一定的收澀調理作用。

現代營養學角度：

1. 抗氧化，延緩衰老

石榴的多酚類物質含量豐富，尤以花青素、鞣花酸為代表，這類抗氧化物的含量高於許多常見新鮮水果，可抵抗自由基、輔助延緩衰老，同時具備一定抗炎作用。

2. 保護心血管

石榴含有石榴多酚等多酚類物質，部分研究顯示，這類成分有助於減少血管內壁脂肪堆積，對維護血管彈性有一定輔助作用，對預防動脈粥樣硬化也有一定的輔助意義。但日常食用石榴僅為食療調養，不能替代藥物及正規醫療干預。

3. 促進消化

石榴含有多種氨基酸和膳食纖維，有促進消化、健胃消食的功能。

4. 補充維他命C，增強免疫力

石榴含有豐富的維他命C，可以幫助增強機體免疫力。作為日常食療，對預防感冒有一定輔助意義，同時還有一定的抗過敏、美容功效。

石榴換個吃法，不給身體「添堵」

石榴本身存在收斂固澀的特性，如果單獨大量食用，容易加重便秘。不妨換個吃法，搭配牛油果做成「潤燥水果沙拉」，可以幫助滋潤腸道，降低便秘風險。

潤燥水果沙拉（CCTV生活圈）

潤燥水果沙拉

1. 食材

石榴、牛油果、梨、橙子

2. 製作步驟

①處理石榴

從石榴花蒂處切六分之一刀口，看到內部紋路後，順着紋路下刀，不要切斷果皮，再一瓣瓣剝開，完整取出石榴粒。

②處理梨

梨削皮，切成小丁備用。

③處理橙子

橙子去除兩端硬皮，用勺子緊貼橙皮內側慢慢旋轉，使果皮與果肉分離，取出完整果肉後切成小丁備用。

④製作牛油果泥

牛油果切成小丁，放入破壁機，打成細膩絲滑的果泥，以此替代熱量較高的沙拉醬。

⑤混合拌勻

將石榴粒、梨丁、橙子肉放入碗中，加入牛油果泥攪拌均勻，沙拉即可完成。

相關文章：紅石榴營養｜去斑抗氧化助抗癌3功效 紅石榴汁留意糖分2類人慎食👇👇👇

+ 6

這樣搭配有什麼好處？

這道沙拉將水果、健康脂肪與多種抗氧化物相結合，起到協同增效的效果。從中醫角度來講，石榴有收斂固澀的作用，而牛油果可以滋陰潤腸，緩解秋燥引發的便秘。二者搭配，一澀一潤，能夠中和石榴單獨食用可能帶來的便秘風險，讓腸道收放有度，既不易引發便秘，也不會造成過度腹瀉。

從現代營養學角度，牛油果可以促進脂溶性營養物質吸收。鮮橙當中的胡蘿蔔素大多屬於脂溶性物質，依靠牛油果中的單不飽和脂肪酸，能夠被人體有效利用。兩種食材搭配，能夠互相助力，提升營養吸收效率。

除此之外，搭配的橙子、梨有助開胃、生津止渴，適合秋季大多數人食用。整道沙拉口感豐富：牛油果泥綿密柔滑，鮮梨脆嫩水潤，橙子果肉飽滿多汁，石榴顆顆爆汁，酸甜可口、清爽解膩。作為秋季食療方，它還有助於滋陰潤燥、美容養顏。感興趣的朋友不妨動手試一試。

食用石榴需要注意什麼？

石榴是順應秋季的時令水果，秋燥時節適量食用有助潤燥。

但要記住兩點：

①腸道偏弱、容易腹瀉的人群適合吃，便秘人群切忌大量單獨吃。

②想要更好地吸收營養，可以搭配牛油果一起食用。

注意：任何水果都只是食療輔助，不要過量食用。

小編温馨提示：石榴是食物，不是藥物。以上吃法供日常食療參考，不能替代正規治療。如果您有基礎疾病、正在服藥，或者吃完身體出現不適，請前往正規醫院就診，不要自行判斷或盲目處理。



秋季健康吃石榴行動指南

1. 石榴的好處

①潤燥生津，緩解秋燥。

②收斂肺氣、補益肝氣。

③收斂固澀，輔助調理腹瀉。

④富含抗氧化物，有助於延緩衰老。

⑤保護心血管。

⑥促進消化。

⑦補充維他命C，幫助增強機體免疫力。

2. 推薦吃法

①鮮果直接剝皮食用、榨汁均可。

②想要食療效果更佳，推薦搭配牛油果、梨、橙子製作「潤燥水果沙拉」，一澀一潤，讓腸道收放有度，助力營養更好吸收。

3. 注意事項

①便秘人群切忌大量單獨食用石榴。

②水果僅作日常食療輔助，不能替代正規藥物治療。

相關文章：【入廚貼士】開紅石榴好麻煩？只需5刀粒粒果肉輕鬆掉落！👇👇👇

+ 7

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

