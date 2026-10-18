營養師推薦7大抗發炎食材　第1名搭配黑胡椒吸收率提升達2000%

台灣營養師蕭瑋霖公布7種抗發炎食材排行榜，薑黃排名第1，搭配黑胡椒食用，薑黃素吸收率可提升至2000%。長期慢性低度發炎與心肌梗塞、中風、糖尿病、癌症等重症風險密切相關，透過適當的飲食選擇，能有效調整身體的發炎反應。



蕭瑋霖在Facebook專頁「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」指出，薑黃之所以被列為抗發炎食材第1名，主要源於所含的薑黃素成分，相關研究證實其功效顯著。蕭瑋霖強調，若將薑黃搭配黑胡椒一同食用，能大幅提升薑黃素的生物利用率，吸收效率提升達2000%，堪稱食材組合的黃金配方。

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排名第2的是鮭魚（三文魚）、鯖魚等富含EPA、DHA的魚類。蕭瑋霖表示，這類魚類所含的Omega-3脂肪酸能直接抑制前列腺素等促炎物質，每周食用2次效果最為顯著。

第3名為藍莓或黑莓，其富含的花青素與降低IL-6等發炎指標有關，建議每日攝取約半杯、75公克的份量。

第4名為初榨橄欖油。蕭瑋霖指出，初榨橄欖油含有天然抗炎成分橄欖油刺激醛，每天可用1至2湯匙烹調或淋在食物上。

第5名則是深綠色葉菜，如菠菜，含有維他命K及多酚，能抑制NF-κB發炎路徑，每天應至少攝取1大碗。

第6名為大蒜與洋蔥。蕭瑋霖說明，兩者含有有機硫化物，其中大蒜素與槲皮素都具有抗發炎作用，將其剁碎靜置10分鐘後再煮，效果會更加強化。

排名第7的是含量70%以上的黑朱古力，富含黃烷醇，每天約10至20公克即可降低C反應蛋白（CRP）等發炎指標。

蕭瑋霖進一步提醒，慢性低度發炎不僅影響身體健康，也與減脂困難、代謝症候群及胰島素阻抗等代謝問題息息相關，建議大家在日常飲食中有意識地選擇具有抗發炎功效的食材，便能從根本上調理身體狀況，預防多種慢性疾病的發生。

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