薑黃｜57歲婦亂吃險換肝！助防癌7好處5類人不宜+配1物吸收增20倍

薑黃功效｜肝衰竭｜薑黃可抗發炎、緩解關節痛，還能防肝癌、乳腺癌等癌症。然而，這款超級食物竟然會致肝衰竭！美國1名57歲的女子就因服用薑黃類的保健品，僅幾個星期後就出現胃痛、惡心甚至眼睛發黃。就醫後發現，已處於肝衰竭的邊緣，離肝臟移植只有一步之遙。



美國1名57歲的女子吃薑黃保健品險要換肝。（NBC新聞）

薑黃功效｜57歲婦攝薑黃超10倍 保健變傷肝

肝衰竭是指肝臟受到嚴重損傷，導致無法維持正常的解毒、代謝等功能，初期症狀並不明顯，但隨病情惡化會出現黃疸（皮膚、眼睛變黃）、腹水（腹部腫脹）、極度疲倦、嚴重食慾不振、發燒等症狀。據外媒《NBC NEWS》報道，這名女子Katie Mohan表示，自己無論飲幾多水，尿液都是黃色。就醫後發現，肝臟酵素水平比正常值高出60倍（正常值不高於50u/L）。起初她對病因毫無頭緒，直到看到一篇報道，發現受訪者的症狀與自己如出一轍，都是服用了高劑量的薑黃補充劑，她才意識到問題所在。Katie Mohan透露，自己每日按包裝標示服用3粒補充劑，薑黃含量共2250毫克。然而，世界衛生組織（WHO）建議的每日安全攝取上限僅為200毫克，其攝取量超標逾10倍。

薑黃營養｜降血壓血糖防關節炎4類人慎食 2最佳食法加1物助吸收

薑黃有抗炎降血糖防心血管疾病7大好處。（GettyImages）

薑黃功效｜抗炎／降血糖／防心血管疾病7好處

根據發表在《美國醫學會雜誌網絡公開版》（JAMA Network Open）上的研究指出，薑黃是美國最常見具有肝毒性的植物萃取物之一（其它是綠茶、紅麴等）。這不禁令人困惑，究竟薑黃是什麼？為什麼營養高功效多，反而會傷肝？事實上，薑黃是一種香料，亦是讓咖喱呈現金黃色的關鍵，當中最珍貴的成分便是薑黃素（Curcumin），這是一種超級營養素。

薑黃功效

1. 抑制慢性發炎

2. 中和自由基，延緩老化。

3. 緩解關節疼痛

4. 防乳腺癌、前列腺癌、肝癌、結腸癌、肺癌及胰腺癌等癌症

5. 防心血管疾病（如心臟病、中風、高血壓）

6. 緩解經痛

7. 助眠



薑黃功效｜2食法提吸收率

市面上的薑黃主要分為日常料理用的薑黃粉，以及高濃度保健品（如薑黃素膠囊）2大類。不過，薑黃不溶於水只溶於脂肪，而人體有70%是水分，意味著極難被人體吸收，所以最好搭配油脂一起食用。薑黃功效｜安眠緩經痛薑黃素助抗6癌症 每日宜吃多少？建議4食法

薑黃食法1：飯後吃

若是膠囊，最好建議飯後吃。飯後的腸道中含有食物的油脂，便於溶解，而且薑黃具有一定的刺激性。對胃部敏感的人來說，空腹服用高濃度補充劑，可能會引起胃酸逆流、胃灼熱等。

如果是薑黃膠囊等保健品，最好建議飯後吃。（freepik）

薑黃食法2：搭配黑胡椒

若是薑黃粉，建議搭配黑胡椒粉。因為黑胡椒中的胡椒鹼（Piperine）能提升其吸收率達 2000%。即使只加入1/20茶匙，效果已非常顯著。

如果是薑黃粉，最好搭配黑胡椒粉一起吃，能提升其吸收率達 2000%。（freepik）

薑黃功效｜5類人不宜

薑黃素只要每日攝取量不超200毫克，便算安全。但要特別注意，其有活血、刺激膽汁分泌及干擾凝血的特點，以下5類人慎吃。

~孕婦及哺乳期婦女

~正在服用抗凝血劑的人（如阿斯匹靈、華法林等藥物）

~即將做手術的人

~胃部敏感者或胃病患者

~肝病患者



參考資料：香港中文大學肝臟護理中心