早餐吃烤番薯恐致肥　醫生拆解蒸烤升糖指數差異　冷藏有用嗎？

許多人喜歡把烤番薯（地瓜）當早餐，但台灣減重醫師蕭捷健提醒，烤番薯的升糖指數其實是蒸番薯的快近2倍。同樣都是番薯，經過不同烹調方式後，身體的反應可能有所不同。



蕭捷健表示，烤番薯受到歡迎，與高溫烘烤過程有關。烘烤時，番薯裡面的澱粉會慢慢轉變成麥芽糖，美味的焦糖感由此而來，但血糖也可能跟著飆升。相較之下，蒸番薯不會有同樣的情況，而且放涼後還會產生大量「抗性澱粉」。蕭捷健指出，抗性澱粉吸收較慢，還能一路餵飽腸道益生菌，幫助改善便祕、調整體質。

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有人可能會想，如果把烤番薯冰過再吃，是不是就能改變原本的升糖情況？蕭捷健表示，很可惜這個方法行不通，因為一旦麥芽糖已經跑出來，冰過也回不去了。

蕭捷健認為，同一種食物換一種吃法，身體的反應就可能完全不同。因此，減重不需要戒掉喜歡的食物，而是要找對時間、用對方法吃，這也是他所提到的「碳水循環減重法」。

他舉例，像烤番薯這種吸收快的澱粉，可以留給有運動的日子吃，補進肌肉而不是囤成脂肪；平常活動量較少的日子，則可以改吃蒸番薯、放涼的白飯等吸收慢的澱粉。蕭捷健表示，可以依照當天活動量安排高、中、低碳日輪流進行，讓身體覺得安全，不要產生慣性，自然而然就會願意把脂肪交出來。

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