保溫杯載這飲品！男子喝至鉛中毒腦退化亡　醫生警告6類飲品不宜

【香港天氣消息／保暖】天氣轉冷，不少人會用保溫杯盛載熱飲保暖，但原來並非所有飲品都合適！有台灣腎臟科醫生分享病例，1名50多歲男子長期用保溫杯盛載1飲品，結果「鉛中毒」導致大腦皮質萎縮、嚴重貧血、腎功能衰退等，最終不幸死亡。該醫生又警告6類飲品不要放入保溫杯，否則隨時「中毒」、「失智」。



保溫杯不是所有飲品都能盛載！（資料圖片）

保溫杯千萬不要亂用！台灣腎臟科醫生洪永祥曾在台灣電視節目《醫師好辣》分享病例，指1名駕車30多年從沒出過車禍的50多歲男子，某天早上開車上班突然情神恍惚，「完全不記得在開車」，並在沒煞車下撞進1間早餐店，要送院治理。

50歲男鉛中毒 醫生揭用保溫杯常盛載1飲品出事

洪醫生表示，該男子車禍中雖然沒有大礙，但醫院檢查發現其大腦皮質萎縮、貧血嚴重、腎功能不好，且近期容易疫勞、味覺改變，遂轉到腎臟科進一步檢查，證實為「鉛中毒」。

男子車禍中雖然沒有大礙，但醫院檢查發現其大腦皮質萎縮、貧血嚴重、腎功能不好，且近期容易疫勞、味覺改變，遂轉到腎臟科進一步檢查，證實為「鉛中毒」。（AI生成圖片）

洪醫生詢問得知，原來男子過去10多年都會用同一隻保溫杯盛載咖啡，並帶往去上班喝一整天，相信該男子出現「鉛中毒」，是因為長期以保溫杯盛載咖啡，且沒有妥善保養保溫杯所致，「保溫杯用了10多年，裏面千瘡百孔，裏面都不是那種銀色的，它裏面還有一些紅紅的，很多奇奇怪怪的，都已經擦到有裂痕，如果裏面是含鉛的，你整個把它泡在那裏泡一整天……含鉛的咖啡喝了十幾二十年，當然就會造成這些問題啦」。

洪醫生相信，男子「鉛中毒」是因為長期以保溫杯盛載咖啡，且沒有妥善保養保溫杯所致（資料圖片）

洪醫生續說，男子大腦皮質退化嚴重，「一直退化」，後來更因1次「嗆到（食物誤進氣管）」，患上吸入性肺炎不治，從車禍到過世，只有1年時間，故洪醫生提醒要特別小心。

保溫杯不能盛載什麼飲品？

洪醫生另警告，包括咖啡在內6類飲品都不宜用保溫杯盛載，分別是豆漿、牛奶、果汁、咖啡、茶，以及中草藥。

洪醫生另警告，包括咖啡在內6類飲品都不宜用保溫杯盛載。（《醫師好辣》截圖）

洪醫生解釋，保溫杯不是雪櫃，豆漿、牛奶等含蛋白質飲料，應在2小時內喝完，否則會開始滋生細菌，或導致急性腸胃炎；至於果汁、咖啡、茶，以及中草藥，洪醫生指出或致重金屬中毒及失智症。