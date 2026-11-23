諾麗果保健食品近年備受討論，究竟諾麗果是什麼？諾麗果的功效跟營養成分有哪些？諾麗果怎麼吃？是否有潛在副作用？



《Hello醫師》帶您深入了解，並說明食用諾麗果相關製品的注意事項與禁忌。

諾麗果是什麼？

諾麗果（Noni）又稱蘿苓果、蘿尼果、長壽果或印度桑椹，為檄樹（學名：Morinda citrifolia L.）的果實，其生長範圍遍佈於太平洋群島、東南亞、澳洲和印度；國內也有諾麗果原生種，主要種植於南部區域。

諾麗果是夏威夷與大溪地居民常用的民俗草藥，大小與外觀形似手榴彈，未成熟時，顏色鮮綠，成熟後，顏色變淡且由綠轉黃，並帶有特殊氣味。

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諾麗果的功效、營養

諾麗果的營養成分與功效如下：

1. 賽洛寧原（Proxeronine）

為賽洛寧（Xeronine）的前驅物，可幫助生成一種生物鹼「賽洛寧」，有助於維持人體功能正常運作。

2. 東莨菪素（Scopoletin）

為酚類化合物的一種，具有多種生理功效，如：抗氧化、抗菌及抗發炎等。

3. 芸香苷（Rutin）

屬於類黃酮糖苷化合物，除了具有良好的抗氧化特性，有研究顯示，也有助維持心血管健康。

4. 槲皮素（Quercetin）

也屬於多酚類化合物，具有抗氧化、抗發炎與抗菌等作用。

5. 多醣體

多醣體由多個單醣組合而成，普遍存於藻類、菇蕈類或靈芝屬之中，具有活化免疫細胞的特性。

6. 其他營養成分

礦物質、蛋白質及維生素等。

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諾麗果怎麼吃？諾麗果汁、諾麗果酵素的差異？

諾麗果可生食或煮熟食用，市面販售的諾麗果相關製品，如諾麗果汁或諾麗果酵素等，則是將果實經過2~3個月的發酵時間後，萃取成濃縮果汁並做成相關製品。

諾麗果相關製品

（1）諾麗果酵素：以熟成的諾麗果進行發酵，並萃取其濃縮物，再加工製成酵素。

（2）諾麗果汁：分成傳統與非傳統作法；傳統作法使用熟成並發酵的諾麗果，以壓榨方式製成；非傳統作法則使用未發酵的果實，且會冷藏保存以避免發酵。

（3）諾麗果粉：果肉軟化並磨成泥狀後，去籽、過篩，將其乾燥、磨粉並製成膠囊。

（4）諾麗果茶包：諾麗葉或諾麗果切片後，使其乾燥製成茶葉。

（5）諾麗果泥：將熟成後的諾麗果去籽並磨成泥狀，加水稀釋後，加入其他果汁製成的諾麗飲品。

諾麗果的潛在副作用與使用禁忌

根據美國國家衛生研究院（NIH）指出，過去針對諾麗果的各種相關研究，少有副作用發生，僅少數人因直接食用諾麗果而出現肝毒性，但其中的致病原因尚未明瞭。

諾麗果因含有豐富的鉀，有腎臟或心血管問題者，使用前，建議先諮詢專業醫師，避免鉀攝取過多進而影響腎臟或心臟健康。

另外，下列族群在使用前，最好也先諮詢專業醫療人員，避免影響病情或產生不良反應：

孕婦

糖尿病患者

腎功能不全者

服用抗凝血劑藥物者

服用抗癲癇藥物者

服用保鉀利尿劑藥物者

服用血管張力素轉化酶抑制劑（ACEI）或血管張力素受體阻斷劑者



諾麗果汁建議攝取量

根據一項針對諾麗果果汁安全性測試的研究，將受試者分成3組，一組每日飲用30毫升的諾麗果果汁，另外兩組分別為300毫升、750毫升。

研究團隊觀察4週後，發現3組受試者均無任何不良反應，也未出現任何臨床表現上的差異，代表若每日飲用30~750毫升的諾麗果果汁，應對健康無礙；不過，若身體有任何疾病或狀況，建議仍應先諮詢醫師或營養師。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：諾麗果是什麼？怎麼吃？諾麗果功效、副作用與禁忌一次看】

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