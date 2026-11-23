諾麗果功效｜抗氧化抗發炎 7類人慎重吃避副作用 生食/煮熟吃？
諾麗果保健食品近年備受討論，究竟諾麗果是什麼？諾麗果的功效跟營養成分有哪些？諾麗果怎麼吃？是否有潛在副作用？
《Hello醫師》帶您深入了解，並說明食用諾麗果相關製品的注意事項與禁忌。
諾麗果是什麼？
諾麗果（Noni）又稱蘿苓果、蘿尼果、長壽果或印度桑椹，為檄樹（學名：Morinda citrifolia L.）的果實，其生長範圍遍佈於太平洋群島、東南亞、澳洲和印度；國內也有諾麗果原生種，主要種植於南部區域。
諾麗果是夏威夷與大溪地居民常用的民俗草藥，大小與外觀形似手榴彈，未成熟時，顏色鮮綠，成熟後，顏色變淡且由綠轉黃，並帶有特殊氣味。
相關文章︰蘋果營養｜青蘋果維他命C是紅蘋果2倍！營養比併控血糖血壓揀哪款👇👇👇
諾麗果的功效、營養
諾麗果的營養成分與功效如下：
1. 賽洛寧原（Proxeronine）
為賽洛寧（Xeronine）的前驅物，可幫助生成一種生物鹼「賽洛寧」，有助於維持人體功能正常運作。
2. 東莨菪素（Scopoletin）
為酚類化合物的一種，具有多種生理功效，如：抗氧化、抗菌及抗發炎等。
3. 芸香苷（Rutin）
屬於類黃酮糖苷化合物，除了具有良好的抗氧化特性，有研究顯示，也有助維持心血管健康。
4. 槲皮素（Quercetin）
也屬於多酚類化合物，具有抗氧化、抗發炎與抗菌等作用。
5. 多醣體
多醣體由多個單醣組合而成，普遍存於藻類、菇蕈類或靈芝屬之中，具有活化免疫細胞的特性。
6. 其他營養成分
礦物質、蛋白質及維生素等。
關文章：揀水果貼士｜西瓜點揀點切點保存7貼士 切開前多做1步甜度倍增！👇👇👇
諾麗果怎麼吃？諾麗果汁、諾麗果酵素的差異？
諾麗果可生食或煮熟食用，市面販售的諾麗果相關製品，如諾麗果汁或諾麗果酵素等，則是將果實經過2~3個月的發酵時間後，萃取成濃縮果汁並做成相關製品。
諾麗果相關製品
（1）諾麗果酵素：以熟成的諾麗果進行發酵，並萃取其濃縮物，再加工製成酵素。
（2）諾麗果汁：分成傳統與非傳統作法；傳統作法使用熟成並發酵的諾麗果，以壓榨方式製成；非傳統作法則使用未發酵的果實，且會冷藏保存以避免發酵。
（3）諾麗果粉：果肉軟化並磨成泥狀後，去籽、過篩，將其乾燥、磨粉並製成膠囊。
（4）諾麗果茶包：諾麗葉或諾麗果切片後，使其乾燥製成茶葉。
（5）諾麗果泥：將熟成後的諾麗果去籽並磨成泥狀，加水稀釋後，加入其他果汁製成的諾麗飲品。
諾麗果的潛在副作用與使用禁忌
根據美國國家衛生研究院（NIH）指出，過去針對諾麗果的各種相關研究，少有副作用發生，僅少數人因直接食用諾麗果而出現肝毒性，但其中的致病原因尚未明瞭。
諾麗果因含有豐富的鉀，有腎臟或心血管問題者，使用前，建議先諮詢專業醫師，避免鉀攝取過多進而影響腎臟或心臟健康。
另外，下列族群在使用前，最好也先諮詢專業醫療人員，避免影響病情或產生不良反應：
孕婦
糖尿病患者
腎功能不全者
服用抗凝血劑藥物者
服用抗癲癇藥物者
服用保鉀利尿劑藥物者
服用血管張力素轉化酶抑制劑（ACEI）或血管張力素受體阻斷劑者
諾麗果汁建議攝取量
根據一項針對諾麗果果汁安全性測試的研究，將受試者分成3組，一組每日飲用30毫升的諾麗果果汁，另外兩組分別為300毫升、750毫升。
研究團隊觀察4週後，發現3組受試者均無任何不良反應，也未出現任何臨床表現上的差異，代表若每日飲用30~750毫升的諾麗果果汁，應對健康無礙；不過，若身體有任何疾病或狀況，建議仍應先諮詢醫師或營養師。
相關文章：長壽飲食｜每天5色蔬果至少3色！營養師抗老助防癌貼士愈多色愈好👇👇👇
延伸閲讀：
【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：諾麗果是什麼？怎麼吃？諾麗果功效、副作用與禁忌一次看】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」