花生營養｜抗老護心血管3好處　研究：飯前吃助控血糖＋健康吃3招

你可能沒想到，一種我們日常生活中很常見的食物，雖然脂肪含量不低，卻常常出現在各種健康飲食推薦裏，它就是——花生。



外表平平無奇的它，其實暗藏着豐富的營養和健康密碼。那麼，吃花生都能為我們身體帶來哪些好處呢？每天吃多少才合適？今天讓我們來聊一聊。

花生營養豐富，但4類人吃花生要注意👇👇👇

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高植物優質蛋白+「好」脂肪 花生的營養真不錯

花生不僅僅是一種美味的食物，更是一個營養寶庫。根據《中國食物成分表（標準版）》的數據，每100g生花生仁的營養成分如下：

每100g花生仁的營養成分（《中國食物成分表（標準版）》）

1. 優質蛋白質的來源

花生是植物性蛋白質的良好來源，其蛋白質含量可與豆類媲美。每100g花生約含25g蛋白質，在堅果中名列前茅。

花生蛋白含有人體所需的8種必需氨基酸，雖然其氨基酸組成與動物蛋白略有差異（例如蛋氨酸含量相對較低），但在日常飲食中與穀物等其他食物搭配食用，可以起到蛋白質互補作用，提高整體蛋白質利用率。對於素食者或希望增加植物蛋白攝入的人群來說，花生無疑是一個很好的選擇。

2. 脂肪含量高，但「好」脂肪佔比大

花生中脂肪含量較高，每100g生花生仁含有44.3g脂肪。但其脂肪構成以不飽和脂肪酸為主，其中單不飽和脂肪酸（MUFA）和多不飽和脂肪酸（PUFA）含量高。

脂肪含量高，但「好」脂肪佔比大。（《中國食物成分表（標準版）》）

這些「好脂肪」有助於降低「壞膽固醇」水平，同時保持甚至提高「好膽固醇」水平，從而有益於降低心血管疾病風險，這也是為什麼高脂肪的花生，對心血管有好處。

3. 彌補精白米B族維生素的不足

在現代飲食中，精白米麵是許多人的主食。然而，在加工過程中，穀物中的一些重要營養素，特別是B族維生素（維他命），會大量流失。

花生仁富含維生素B1、煙酸、膽鹼等B族維生素，比如每100g生花生仁含有0.72mg維生素B1。維生素B1參與能量代謝，維持神經系統和心臟的正常功能。

再比如每100g生花生仁含有17.9mg的煙酸，這含量在天然食物中名列前茅，有助於維護皮膚、黏膜和神經系統的健康。

4. 豐富的抗氧化成分

花生含有多種具有強大抗氧化能力的生物活性成分，如白藜蘆醇、間香豆酸、類黃酮等。這些天然抗氧化劑能夠幫助身體清除自由基，減少氧化應激對細胞的損傷，從而在延緩衰老、預防慢性疾病方面發揮作用。這也是花生被稱為「長壽果」的重要原因之一。

有助於延緩衰老 保護心血管、輔助降血糖

花生因富含營養且具有多重健康益處，自古便有「長壽果」的美譽。現代科學研究更是不斷揭示，這種看似普通的食物，在抗氧化、心血管健康乃至血糖調節方面都展現出令人驚喜的潛力。

1. 有助於延緩衰老

《抗氧化劑》（Antioxidants）雜誌上發表的一項研究發現，每天食用25g帶皮烤花生，能夠顯著增加參與者細胞染色體末端的「端粒」長度。端粒長度與細胞壽命和衰老速度密切相關，這項研究提示花生可能通過保護端粒來延緩衰老。這個作用主要歸因於花生中的單不飽和脂肪酸和間香豆酸等抗氧化成分。

2. 有助於心血管健康

一項發表在美國心臟協會AHA期刊《中風》（Stroke）上的大型研究跟蹤了日本約7.4萬名中老年人，研究發現經常食用花生的人群，中風和心腦血管疾病的風險顯著降低，尤其是缺血性中風的風險。

3. 對血糖友好

花生屬於低血糖指數（GI）食物，其血糖指數僅為14，這意味着食用後血糖上升速度和幅度都相對緩慢，屬於血糖友好型食物。

一項發表在《營養素》上的隨機對照試驗顯示，花生組的參與者空腹血糖和餐後2小時血糖與基線相比均有下降的趨勢。另一項研究也發現，飯前食用35g低鹽烤花生有助於改善血糖控制。

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營養雖好，還得注意吃法

雖然花生營養豐富、益處多多，但只有科學合理地食用才能充分發揮其健康價值。在食用花生時，應注意以下幾點：

1. 警惕黴變花生：健康食用的底線

花生在儲存過程中如果受潮，容易被黃麴黴等黴菌污染，產生強致癌物質黃麴黴毒素，對肝臟損害嚴重。

千萬不要食用已經發黴、變色或有異味的花生。一旦發現花生表面有黃綠色黴斑或聞到黴味，應立即丟棄。

2. 注意攝入量：適量為宜

花生營養豐富，但熱量和脂肪含量也較高。每100g生花生仁約含580kcal熱量，相當於一斤大米飯的熱量（500g米飯的熱量為580kcal）。

根據《中國居民膳食指南（2022版）》的建議，每天大豆及堅果攝入建議25～35g。也就是說，如果你今天沒吃大豆和豆製品，也沒吃其他堅果，一天吃25～35g花生仁是沒問題的；如果你吃了大豆或豆製品，但沒有吃其他堅果，花生仁每天15~20g即可。

3. 吃法有講究：生熟與烹調方式

不同的烹調方式，花生仁的營養有比較大的區別。生的、烤的和炸的有什麼區別呢？這裏羅列的是變化較大的成分，每100g食物的含量：

不同的烹調方式，花生仁的營養有比較大的區別。（《中國食物成分表（標準版）》）

從數據可以看出，無論哪種烹調方式，花生的熱量差別不大。而加熱後，維生素B1等水溶性維生素有一定的損失。不過，烤花生仁時水分丟失，礦物質含量會相對增加，而煎炸的則有一定損失，可能是因為一部分礦物質溶解在油裏造成的損失。

建議根據自己的喜好和營養保留角度進行烹調，比如生吃、水煮、低温烤製就是不錯的選擇。

這4類人吃花生要注意

儘管花生對大多數人來說是健康的食物，但對於特定人群，食用花生時需要格外注意，甚至避免。

1. 花生過敏者：一定不要吃

花生是常見的八大過敏原之一，過敏反應可能非常嚴重，甚至危及生命。症狀包括皮膚瘙癢、呼吸困難、消化道不適，甚至過敏性休克。

對於花生過敏的人群，必須嚴格避免食用花生及其所有製品。購買成品食物時，仔細閲讀食品包裝，看配料表是否有花生以及製品、生產線是否加工過花生。

2. 肥胖人群：嚴格控制攝入量

上面提到花生的熱量高，肥胖或減肥人群如果不控制攝入量，容易導致熱量超標，影響體重管理。建議嚴格控制攝入量，在不吃其他堅果的情況下每天10g，選擇生吃、水煮或低温烘烤的花生。

3. 5歲以下的兒童：選擇安全的吃法

5歲以下的寶寶吞嚥功能還沒有完全完善，建議在吃花生仁時不要大哭大笑，以免花生堵塞氣道，發生悲劇。建議給小寶寶吃花生時做成花生醬或花生碎，減少窒息風險。

4. 其他代謝性疾病患者：謹慎選擇

高脂血症患者：雖花生不飽和脂肪酸有益，但過量攝入仍可能加重血脂異常。建議在醫生或營養師指導下適量食用。

消化功能不佳者：花生脂肪和膳食纖維較多，過量食用可能引起消化不良。建議少量多次食用，或選擇易消化的烹調方式。

說了這麼多，知道花生仁有多好了吧？會吃、善吃，將花生作為均衡膳食的一部分，既能為身體提供必需的營養，又有助於預防多種慢性疾病。

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