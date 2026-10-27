乳癌飲食｜推介7類食物助防乳癌　多吃西蘭花蔥蒜+1種降風險10%

乳癌飲食｜富含營養的飲食，例如蔬果、深海魚類及香草，可以幫助降低患乳癌的風險。癌症成因複雜，但飲食影響是主因之一，乳癌是女性中最常見的癌症，預防乳癌可多吃以下7類食物，幫助對抗癌細胞，強化身體機能。



有外國研究指出，每周吃2份藍莓或桃子，有助降低罹患乳癌的風險，但需要更多研究加以證實。（Karolina Grabowska/Pexels）

乳癌飲食｜乳癌位列致命癌症第3位 每15人有1人中招

每年10月被稱為「粉紅十月」，香港癌症基金會聯同各地組織，喚醒大眾關注及認識乳房健康。 乳癌是香港婦女最常見的癌症，位列致命癌症第三位，平均每15位香港婦女，便有一位於一生中有機會患上乳癌，確診人數更每年不斷上升。定期自我檢查乳房，可及早發現乳癌及診治，能大大提高痊癒機會。

每年10月被稱為「粉紅十月」，香港癌症基金會聯同各地組織，喚醒大眾關注及認識乳房健康。 （Anna Tarazevich/Pexels）

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乳癌飲食｜推介7類食物助預防乳癌

均衡飲食亦是重要一環，降低罹患乳癌的風險，在各樣研究中，基本上沒有特定食物能絕對抗癌。不過，某些食物中富含抗氧化物及營養素，經常進食可幫助降低患上乳癌的風險。

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防乳癌食物【1】十字花科蔬菜——降低乳癌風險

椰菜花、西蘭花、白蘿蔔等十字花科蔬菜，蘊含的芥子油苷化合物，在人體內可轉成異硫氰酸酯，有助抗癌。據美國國立衛生研究院資料，一項針對近1500名女性的研究表明，多吃十字花科蔬菜，罹患乳癌的風險較低。

椰菜花、西蘭花、白蘿蔔等十字花科蔬菜，蘊含的芥子油苷化合物，在人體內可轉成異硫氰酸酯，有助抗癌。（Cup of Couple@pexels）

防乳癌食物【2】2.含Omega-3脂肪酸的魚類、堅果——抑癌細胞增生

三文魚、鱈魚和吞拿魚等，蘊藏奧米加3脂肪酸、硒和抗氧化劑可抑制癌細胞形成。經研究發現，多吃深海魚類的國家，女性患乳癌的機會較低。如果每周吃兩次深海魚，有助降低乳癌復發率。合桃中亦有Omega-3脂肪酸，另含多酚及類胡蘿蔔素等，有助抑制癌細胞增生。

三文魚、鱈魚和吞拿魚等，蘊藏奧米加3脂肪酸、硒和抗氧化劑可抑制癌細胞形成。（unsplash@_carolineattwood）

防乳癌食物【3】蔥類蔬菜——具有抗癌特性

據一項大型的歐洲研究發現，大量食用大蒜、韭菜、青蔥及洋蔥，可助降低患癌機會，包括乳癌。蔥類蔬菜含有機硫化合物，類黃酮抗氧化劑和維他命C，它們具有抗癌特性。

據一項大型的歐洲研究發現，大量食用大蒜、韭菜、青蔥及洋蔥，可助降低患癌機會，包括乳癌。（congerdesign@Pixabay）

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防乳癌食物【4】香草和香料——抗炎抗氧化

薑黃、生薑和迷迭香等含抗氧化物和抗炎特性，助抑制腫瘤細胞生長，抑制激活致癌物質的酶。

薑黃、生薑和迷迭香等含抗氧化物和抗炎特性，助抑制腫瘤細胞生長。（鄒家鳳攝）

防乳癌食物【5】柑橘類水果——降低乳癌風險10%

橙、西柚及檸檬等柑橘類水果，當中含有可預防乳癌的葉酸、維他命C、類胡蘿蔔素及類黃酮抗氧化劑（例:槲皮素）。研究表明柑橘類水果與多項癌症的風險降低有關。據美國國立衛生研究院資料，一項針對8000多人的研究綜述，多吃柑橘水果有助降低乳癌風險達10%。

橙、西柚及檸檬等柑橘類水果，當中含有可預防乳癌的葉酸、維他命C、類胡蘿蔔素及類黃酮抗氧化劑（例:槲皮素）。（unsplash）

防乳癌食物【6】漿果類水果、桃子——有助防止細胞損傷

漿果類水果含強大的抗氧化劑，包括類黃酮和花青素等，有助防止細胞損傷及癌細胞發展。一項針對7萬5千多名女性的研究顯示，每周吃2份藍莓或桃子，有助降低罹患乳癌的風險，但需要更多研究加以證實。

一項針對7萬5千多名女性的研究顯示，每周吃2份藍莓或桃子，有助降低罹患乳癌的風險。（joanna-kosinska@unsplash）

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防癌食物【7】蘋果——預防基因受損

美國康奈爾大學研究發現，每天吃蘋果可有效降低乳癌發生風險，但研究為動物研究，至於否適用於人體仍有待進一步證實。蘋果含有名為槲皮素，可預防因基因受損所引發的癌症。

美國康奈爾大學研究發現，每天吃蘋果可有效降低乳癌發生風險。（unsplash@Javier Balseiro）

乳癌飲食｜避免吃8食物助防癌

據香港癌症基金會資料，奉行均衡飲食，多吃高纖的食物。另外，亦要少吃以下8種食物，有助強健體質，減低罹患乳癌的風險。

請避免食用以下8大食物有助防癌︰

+ 4

1. 酒精

2. 紅肉

3. 快餐

4. 油炸食品

5. 加工食品

6. 醃製煙燻食品

7. 精製碳水化合物食品

8. 高糖及高鈉食品



參考資料︰香港癌症基金會 / Healthline / HEHO / 早安健康

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

