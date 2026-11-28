近年素食與植物性飲食族群日益增多，常有吃素會不會太寒、是否需多喝十全大補湯來暖身的疑慮。台灣衛生福利部草屯療養院營養科營養師羅孟欣表示，素食進補若過度依賴，加工素料或大量麻油，容易攝取過多油脂。



只要掌握「優質蛋白、原型食材、溫和藥膳」三大關鍵，蔬食族也能在冬天補得健康無負擔。

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加工素料增負擔 溫補過頭當心上火

羅孟欣營養師提醒，素食進補常面臨兩個誤區：

1. 加工素料過多，油脂、鈉含量超標

市售素食火鍋或補湯常添加素肉丸、素火腿等加工品，油脂、鈉含量偏高，長期或過量食用，容易增加心血管與腎臟負擔。

2. 溫補過頭易上火

傳統補湯使用中藥材，並搭配大量的薑、麻油爆炒，對於體質偏熱、容易口乾舌燥、破嘴或有高血壓的人，易溫補過頭，可選用溫和「植物系溫補」方式，讓補冬少負擔！

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優質蛋白搭平補食材 原型蔬果加抗氧化物

為了讓素食者在寒冬中補對營養，羅孟欣營養師提供，植物系溫補四大心法：

1. 選優質植物蛋白

進補宜以原型或低加工豆製品為主，如非基改黃豆、黑豆、毛豆、豆腐、豆包及天貝，並減少攝取高度加工素肉。

2. 巧用辛香與平補食材，溫和驅寒

不需重油重辣也能暖身！可善用生薑、薑黃、黑胡椒等天然辛香料入菜，並搭配性質溫和的「平補」食材（如蓮子、山藥），滋補無負擔。

3. 搭配彩虹原型蔬果，補充纖維與抗氧化物

湯底可加入椰菜、南瓜、白蘿蔔及各式菇類（香菇、木耳、金針菇）增添甘甜。菇類及蔬菜提供維生素、礦物質與膳食纖維，促進腸胃蠕動與營養吸收。

4. 補充植物性好油

烹調建議以苦茶油、橄欖油或適量芝麻油為主。食物用油熱量1茶匙(5公克)約45大卡，如使用1湯匙(15公克)就有135大卡來自食物用油，建議適量用油避免過多的熱量負擔。

慢性病患進補問醫師 天然食材吃出免疫力

羅孟欣營養師提醒，進補應因個人體質而異，若本身有血糖、血壓或腎臟相關慢性疾病者，在進行藥膳進補前，建議先諮詢專業醫師。

丁碩彥院長強調，立冬進補是傳統的養生智慧，但補得對比補得多更重要，素食族群應注重營養均衡與食材天然。只要以原型食材取代加工素料，就能在寒冬中吃出滿滿免疫力，溫暖安心過好冬。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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