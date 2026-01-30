營養師推秋冬當季8種食材　1款穩定血壓打邊爐最啱！2種適合瘦身

台灣營養師珊珊近期分享秋冬季節限定食材的營養價值，提醒大家當季蔬果不僅新鮮美味，營養價值也更為豐富，並整理出八種秋冬盛產的健康食材，鼓勵大家在選購時優先考慮。



營養師珊珊在社群平台上指出，雖然現代許多食材一年四季都能購得，但選擇當季盛產的蔬果不僅價格較為實惠，營養素含量也更加豐富，同時還能減少碳足跡，對環境保護有所助益。

營養師珊珊整理出8種秋冬盛產的健康美食（愛健康營養師 珊珊@Facebook）

1. 柿子

在秋冬當季水果方面，珊珊特別推薦柿子，其富含維生素（維他命）A，有助於維持眼睛與黏膜健康，同時預防夜盲症。

2. 橘子

橘子則因含有豐富膳食纖維，能促進腸道蠕動，改善排便問題，她特別提醒，橘子中一絲一絲的「橘絡」營養價值極高，建議大家食用時不要剝除。

3. 棗子

此外，棗子被營養師列為減脂期間的理想選擇，因其屬於低升糖指數（GI）水果，具有抗氧化能力，且熱量僅約每顆30大卡。

4. 士多啤梨

草莓（士多啤梨）則以其高含量的維生素C（每100公克含69.2毫克）受到推薦，具有顯著的抗氧化及防癌效果。

5. 茼蒿

在蔬菜選擇方面，珊珊推薦冬季限定的茼蒿，其熱量極低（每100公克僅13大卡）且富含鉀元素，有助於穩定血壓及消除水腫，特別適合減重期間食用。

6. 芥藍

芥藍則因其豐富的鈣質含量（每100公克含181毫克）被視為優質補鈣食材。

7. 椰菜

高麗菜（椰菜）作為冬季盛產蔬菜，含有蘿蔔硫素可幫助抗氧化，其中的維生素U對胃部健康有保護作用。

8. 菠菜

菠菜富含維生素A及葉酸，分別對眼睛健康及紅血球生成有所助益，同樣是秋冬季節的營養之選。

珊珊最後強調，選擇當季盛產食材不僅能享受最佳風味與營養，還能以較合理的價格購得，同時減少食物里程，為地球永續盡一份心力。

