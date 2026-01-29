竹筍功效｜潤腸通便護心血管5功效！冬吃冬筍3須知+補氣養陰湯水

寒冬臘月，萬物收藏，要把陽氣好好封藏在體內。而冬季是冬筍上市的黃金時節，這種深埋土中的時令食材不僅口感鮮嫩，一定程度上有助於封藏陽氣，有豐富的營養價值和獨特的養生功效。高纖維、低熱量、低脂肪、低糖，清腸養胃、平衡冬補，還能幫助控制體重和血糖。但這幾件事要注意。

冬季吃冬筍的5大健康益處

冬筍是冬季飲食中「補瀉平衡」的理想食材。冬筍最突出的功效是「潤」，經常心煩、吃過多肉食的青壯年和一些老年人容易出現大便乾結，這時候吃一些冬筍，可以潤腸通便，清熱除煩。

冬筍功效與食用注意事項

1. 清熱降火 調和冬季內熱

中醫認為，冬筍性微寒，味甘，入肺、胃經，具有滋陰涼血、清熱化痰、開胃健脾、潤腸通便等功效。

冬筍能「利九竅、通血脈、化痰涎」，緩解冬季因進補或乾燥氣候引起的口乾舌燥、咽喉腫痛等內熱症狀。

《隨息居飲食譜》記載其可「降濁升清」，幫助調節人體氣機平衡。冬季人們容易鬱鬱寡歡、心情低落，吃點冬筍也能有不錯的效果。

2. 控糖穩壓 守護心血管健康

冬筍鉀含量較高，能調節鈉鉀平衡，穩定血壓，減少心血管疾病風險。

3. 增強免疫力 補充冬季營養

富含維他命C（抗氧化）、維他命B族（滋養神經）及鈣、磷、鎂等礦物質，冬筍能提升免疫力，預防冬季感冒。其天冬氨酸成分還能緩解疲勞，改善情緒。

4. 潤腸通便 緩解冬季便秘

冬筍富含膳食纖維，能促進腸道蠕動，吸附多餘油脂和毒素，改善便秘問題。其性微寒的特性還能中和冬季進補的燥熱，尤其適合飲食油膩、久坐少動的人群。

5. 低熱量高營養 幫助降低代謝性疾病風險

冬筍還具備三低一高的營養特點，即：低熱量、低脂肪、低糖、高膳食纖維。低熱量，則不易令人發胖；膳食纖維豐富，則對吸附油脂、促進腸道蠕動、改善便秘、防止脂肪蓄積有較大好處。適合高血糖、肥胖人群，有助於控制體重和血糖。

冬筍含有的天冬氨酸讓它比春筍還要鮮，再加上它的肉質比較細膩，涼潤之性非常好，很多人願意在冬季吃冬筍。

冬筍的冬季養生搭配

冬季進補講究「温而不燥，潤而不膩」。冬筍的清潤特性，可與温補食材巧妙結合，既發揮功效，又契合冬季養生需求。

推薦藥膳：冬筍山藥參雞湯

功效：

益氣養陰、健脾開胃、補而不燥，適合氣陰兩虛、疲勞乏力、口乾、食慾不振者及一般人群的冬季進補。

食材：

冬筍、山藥、西洋參（或黨參）、雞肉、枸杞。

製作方法：

雞肉處理：切塊，冷水下鍋，加薑片、葱段、料酒，煮沸後撇去浮沫，繼續煮5分鐘，撈出用温水洗淨。

山藥處理：切滾刀塊。

冬筍處理：去皮，切大滾刀塊，用洗米水焯煮，可去苦澀、激發清香與甜味，撈出備用。

燉湯：將雞塊、焯水後冬筍、西洋參放入鍋中，加清水，大火煮沸後轉小火燉1小時左右。

加入山藥：燉至山藥軟熟，加鹽調味，再燉10分鐘。

最後加入枸杞：燉5分鐘即可出鍋。



注意：

脾胃虛寒人群、痛風患者慎用。

小貼士：

新鮮的冬筍切成細絲和肉同炒，柔嫩爽口，味道鮮美。

竹筍家族的季節差異

竹筍家族成員眾多，不同季節採收的竹筍在性味和養生功效上各有側重：

冬筍

採收季節：冬季。

性味：性微寒，味甘（苦中藏甘）。

功效：滋陰涼血、和中潤腸、開胃健脾，兼具「藏養」特性。

優勢：質地細嫩，寒性平和，適合冬季調和脾胃、潤燥通便。



春筍

採收季節：春季。

性味：性偏寒涼，味甘微苦。

功效：清熱化痰、利尿消腫，適合肺熱咳嗽、痰多水腫者。

禁忌：脾胃虛寒者慎食。



鞭筍（夏秋竹筍）

採收季節：夏秋。

性味：性寒，味甘。

功效：清熱生津、解毒透疹，常用於暑熱煩渴、痘疹初期。

禁忌：寒性顯著，不宜多食。



食用注意事項

1. 胃不好一次少吃點

冬筍雖好，但由於竹筍中含有較多粗纖維，不容易消化，因此有胃病的患者要少吃，尤其是有潰瘍病、消化道出血、食管靜脈曲張、慢性腸炎等疾病的患者更不宜吃筍。

2. 記得焯水

除了鞣酸之外，筍的草酸含量也不低，若不焯水脱澀，吃起來可能會非常澀口。如果買到的是還帶着筍皮的鮮筍，在入菜之前記得焯水，鞣酸含量也會大大降低。

3. 不要生吃

剛採出來的新筍，草酸尚未積累，但其中的氰化物可能使人中毒！鮮嫩筍尖中的氰化物含量尤其高，所以不要生吃。用沸水煮食可以讓筍中的氰化物含量大大降低。

