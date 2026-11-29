減肥期間吃香蕉、沙拉、燕麥棒就一定健康？台灣營養師蕭瑋霖提醒，許多看似低卡的食物其實暗藏糖分與碳水化合物陷阱，若忽略份量及營養搭配，可能讓減重效果打折。他近日列出減肥餐常見的十大「血糖地雷」，提醒大家留意食材選擇與搭配方式。



蕭瑋霖在社群平台「營養初 Nutrue─營養師杯蓋」發文指出，只吃一根香蕉當一餐是常見誤區，香蕉每100克含糖量達18克，蛋白質卻僅1.5克，若沒有搭配其他營養來源，難以維持飲食均衡。

以果汁取代新鮮水果也要留意，百分百蘋果汁每100克纖維含量僅0.1克，遠低於整顆蘋果的1.3克。

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沙拉雖是常見減肥餐選擇，醬料卻可能增加糖分與熱量。和風醬每100克含糖量達25.4克，千島醬每份熱量更達515大卡，若沒有注意用量，原本看似清爽的沙拉也可能成為高熱量餐點。

主食與點心同樣要注意份量。蕭瑋霖提醒，燕麥棒一條含有30克碳水化合物，蛋白質僅4克；水煮餐搭配一整碗白飯，光白飯就含60克碳水化合物；地瓜（番薯）雖是健康食材，200克蒸地瓜的碳水化合物也約有42克，吃一大條仍要留意攝取量。

早餐也可能藏有血糖陷阱，一碗鮮奶麥片的碳水化合物可能高達40克；用蜂蜜取代砂糖，也不代表糖分較少，蜂蜜每100克含糖量達61.5克，仍須控制攝取量。

蕭瑋霖也提醒，減肥時若只吃蔬菜、忽略蛋白質，不利於體重管理。他指出，若能將蛋白質比例提高至30%，每天自然能減少441大卡的攝取。此外，大家也別被「無糖」標示誤導，無糖僅代表每100毫升糖含量不超過0.5克，並非完全不含糖。

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