SOGO感謝祭2021｜母親節禮物花膠螺片滋潤湯包　廚具家電低至23折

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SOGO（崇光百貨）每次大減價總會吸引長長人龍入去掃平貨，但近兩年的「感謝祭」卻轉戰網店舉行。又來到4月，是「SOGO Thankful Week 2021」（SOGO感謝祭）的大日子，網店日前已開始優先預購。母親節快到，記者就精選了不少廚房用品、家電、湯包等低至23折，讓你可以率先揀定母親節禮物孝敬母親！

SOGO感謝祭是每年盛事之一，今年的「SOGO Thankful Week 2021」分三階段進行，第一階段是網店先行，即日起至5月6日期間，於網上商店（estore）購買糧油雜貨、冷凍食品、家品、廚具等皆有優惠。至於門市則於5月7至16日及5月17至23日分兩階段進行減價。

SOGO感謝祭不用再排隊人逼人了，網上購物同樣享有優惠。（資料圖片）

網店分成多個欄目，為免大家無從入手、眼花繚亂，記者特別以「母親節送禮」為主題，挑選廚具用品、廚房電器、湯包乾貨等三大類別，讓你可在電腦或電話面前，輕鬆網購母親節禮品。

請按下圖睇鍋具、刀具等廚房用品：

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請按下圖睇電飯煲、電水壺、蒸爐等廚房家電：

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請按下圖睇海味乾貨、湯包等：

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SOGO Thankful Week 2021

網店優先預購：4月21日至5月6日

第一階段：5月7至16日

第二階段：5月17至23日

地點：銅鑼灣崇光百貨公司 / 尖沙咀崇光百貨公司

網站：https://estore.sogo.com.hk

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