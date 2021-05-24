三餸一湯水果餐 ︳泰柚子沙律+子蘿肉片+芒果河粉+木瓜栗子粟米湯

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-24 19:15

夏天是水果盛產的季節，以水果入饌的菜式，馳名中外的莫過於「菠蘿生炒骨」，但獨沽一味獨欠新意，其他水果菜式還有柚子沙律及子蘿肉片（紫蘿肉片）等，利用水果做甜品更是五花八門，芒果河粉、芒果布甸和水果蛋糕等琳瑯滿目。即使以水果煮湯同樣是有色有味，鮮甜無比，譬如木瓜栗子粟米湯，健脾養胃，生津止渴。

泰式柚子沙律

素食走魚露 加椰糖五味雜陳

泰式柚子沙律。（陳嘉元攝）

炎夏時令，涼拌菜及沙律當道，來自泰式東北菜系的柚子沙律令人垂涎三尺。泰式菜講究酸、辣、鹹、甜、苦五味平衡，並通常以鹹、酸、辣為主，並以九層塔、香茅、青檸及辣椒，蔥蒜及芫荽則為輔料，柚子沙律糅合了泰菜五味及香料的特色。為了方便素食者亦可嚐到柚子沙律的滋味，素食版的柚子沙律摒棄了魚露，主力依賴醬油、青檸及椰糖提味，配合辛辣香料同樣令人食指大動。

泰式素柚子沙律食譜

子蘿肉片

夏日開胃家常菜 子蘿肉片快炒速開飯

子蘿肉片。（李啓康攝）

子蘿肉片、紫蘿肉片都是同一菜式，即子薑菠蘿炒肉片，肉片多見於炒牛肉。一碟紅紅綠綠有彩椒、鮮菠蘿、子薑加「肉片」，茹素者不妨用超市中可買到的鮮烤麩來代替牛肉，鮮烤麩是豆製品，烹調前打鬆組織可以令口感更鬆化，切薄片炒有肉片的既視感，而且蛋白質豐富，可以補充肉類營養。

子蘿肉片食譜

芒果河粉

清甜滑捋捋 水果達人教揀香甜愛文芒3要點

芒果河粉。（詹郭敏攝）

夏天是台灣愛文芒的當造季節，用芒果做的甜品，芒果布甸、芒果糯米糍、芒果班戟、芒果糯米飯…品種繁多，讓人大快朵頤。芒果河粉也是甜品，口感好比涼粉一樣爽爽滑滑，用椰漿、糖及蒟蒻凍粉製成，形狀被裁切成長條狀宛如白色的「河粉」。滑捋捋的蒟蒻凍，晶瑩剔透，本身不加任何糖分為低卡食物，而且高纖飽肚，但需要慢慢細嚼以助消化。

芒果河粉食譜

木瓜栗子粟米湯

健脾養胃 生津止渴一家大細啱飲

木瓜栗子粟米湯。（尹嘉蔚攝）

木瓜栗子粟米湯用作日常補健湯水飲用，湯味清甜怡人，有助生津止渴，健脾養胃，紓緩喉乾、咽痛等不適。木瓜有兩個品種，番木瓜屬水果供食用；宣木瓜屬於藥物供藥用。至於煲湯，建議大家用較生或半生熟的番木瓜來煲，避免用太熟的木瓜煲湯，否則味道太甜之餘亦易爛易溶。此湯為素湯，用栗子代替瘦肉，而且粟米、紅蘿蔔、馬蹄及紅棗本身帶甜，不必放肉已可。

木瓜栗子粟米湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「木瓜栗子粟米湯」之食用建議︰