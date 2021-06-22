椰菜花食譜｜糖醋烤椰菜花3貼士香濃惹味　糖醋汁黃金比例好易記

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-22 18:53

素食版的「雞翼」用椰菜花來模仿，之前做過水牛城椰菜花 ，今次做糖醋烤椰菜花（Roasted Balsamic Cauliflower），糖醋汁甜甜酸酸的滋味，在夏天時享用頗是醒胃。好吃的糖醋汁比例十分易記，4︰3︰2︰1=水︰意大利黑醋︰楓糖漿︰豉油，加2湯匙粟粉水埋芡，芡汁濃稠度適中，才能掛在烤脆的椰菜花上。此食譜做法簡單，易學也易上手。

糖醋汁甜甜酸酸的滋味，在夏天時享用頗是醒胃。

糖醋，以意大利黑醋（Balsamic Vinegar）、楓糖漿、豉油及水調和最具風味，香氣及味道的平衡和諧，層次豐富。相比白醋尖銳的酸，意大利黑醋的酸溫醇細膩，由於在木桶中以葡萄陳釀，果香豐富，在吸收木桶氣味後散發著深沉柔和的香氣，色味俱佳。意大利黑醋的優點不單止在沾酸種麵包上能突顯，在煮糖醋汁上同樣發揮出類拔萃的效果。

好吃的糖醋汁比例十分易記，4︰3︰2︰1=水︰意大利黑醋︰楓糖漿︰豉油，加2湯匙粟粉水埋芡。

烘烤椰菜花通常不是想到的第一種烹飪方法，但結果非常美味。想吃好味的烤椰菜花，最好將它們切成細細棵，蘸上麵糊，更易焗至香脆。其次，焗完第一次後，取出、待涼，散走水氣，才不會弄至濕漉漉。然後再將醬汁煮至稠身淋在椰菜花上，再焗多一次就會香濃惹味。

糖醋烤椰菜花食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、呂志豪

剪接：莊堅毅

健康小貼士︰

椰菜花高纖及低熱量，有豐富的鉀、錳、葉酸及各樣維他命，含天然抗氧化物有助抗炎，據《World Journal of Psychiatry》一項研究指，當中蘊含的蘿蔔硫素更有助抗癌和抗抑鬱。

椰菜花高纖及低熱量，有豐富的鉀，當中蘊含的蘿蔔硫素更有助抗癌和抗抑鬱。

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【糖醋烤椰菜花】 （焗/Bake）

4-6人分量 1級難度 45分鐘

材料︰

椰菜花2個



麵糊︰

水130毫升

粘米粉110克

粟粉3湯匙

橄欖油2茶匙

胡椒粉少許

鹽少許

醬汁︰

橄欖油1湯匙

豉油1湯匙

楓糖漿2湯匙

意大利黑醋3湯匙

水4湯匙

粟粉水1湯匙（2茶匙粟粉+ 1湯匙水）

薑蓉1茶匙

蒜蓉1/2茶匙

麻油1/2茶匙

黑芝麻適量

做法︰

1.洗淨椰菜花，將椰菜花切成小花。

2.麵糊材料拌勻，倒入椰菜花，均勻掛上麵糊。

3.將椰菜花放入焗盤，放入焗爐。

4.用200°C焗15分鐘，取出待涼15分鐘。

5.用中火加熱煎鍋，加入黑芝麻，用細火炒香。

6.放入橄欖油、薑蓉及蒜蓉，用中大火煮汁，加意大利黑醋、豉油、楓糖漿、水、麻油煮滾。

7.加粟粉水煮至稠身成醬汁。

8.將醬汁倒入椰菜花拌勻，用200°C烤10分鐘完成。

不失敗秘訣︰

椰菜花的尺寸小更易焗脆。

焗完第一次後，取出待涼，散走水氣。

醬汁煮至稠身後，才淋在椰菜花上，再焗先香脆。