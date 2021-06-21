飲食熱話｜百佳1周快閃大減價低至1折　米罐頭餅乾最平$2有交易！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-21 18:42

百佳超市大減價？對，而且低至1折，而非一個幾毫的小便宜。記者到訪後發現減價貨品以即食麵、罐頭、零食為主，價錢比專門入口日韓零食的店舖更低。 攝影：余曉彤

百佳超市正進行瘋狂大減價，雖說只有部分商品在減價行列，但價錢超低，最貴也只不過是18粒裝的軟心朱古力售$25，9成貨品都以個位價發售，是追看歐洲國家盃大量入手睇波零食的好時機！不過留意優惠期至6月24日（四），且全港只有5間分店適用（東頭邨、藍灣半島、新都城、顯徑商場、長發邨），而且優惠只提供給會員，掃貨前記得帶備「易賞錢」卡，否則白行一趟。

百佳超市會員1折大減價，記者觀察大部分貨品都不是快要過期的。

按圖看百佳會員大減價精選貨品：

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百佳會員大減價 日期：即日至6月24日（四） 地點：黃大仙東頭邨第23座康東樓13-18號 小西灣28號藍灣半島商場1樓1A號舖 將軍澳新都城第二期平台36-57舖 沙田大圍車公廟道69號顯徑邨顯徑商場 青衣長發邨長發廣場3樓

【同場加映】AEON均一價｜必掃超市油米麵零食急凍食品 日本雪糕最平$50/6條?

按圖看精選優惠貨品 - 油、米、調味、麵食、主糧、湯包等：

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按圖看特價薯片、雪糕等小吃：