水蜜桃營養｜護膚助抗癌紓緩敏感8好處　選購3貼士愈紅愈甜係錯！

水蜜桃於每年7至9月當造，產量多又特別甜。早前分享過日本水蜜桃的揀選和保存小貼士，今次就探討一下它的營養價值。外國營養師就綜合出水蜜桃的8大健康益處，原來它不但抗氧化力強，更能護膚及紓緩敏感症狀等。



水蜜桃不但外觀討好，吃下去清甜又多汁，部分品種的桃，更散發著一陣天然奶香。除了直接食用，它亦可以入饌，如加到沙律、煮咕嚕肉、配甜品等等。究竟食水蜜桃有什麼益處，以下就詳細列舉。

一個中等大小水蜜桃（約150克）的營養價值如下：

熱量：58卡

碳水化合物：14克

蛋白質：1克

脂肪：小於1克

纖維：2克

維他命A：佔每日人體所需的10%

維他命C：佔每日人體所需的17%

維他命E：佔每日人體所需的5%

維他命K：佔每日人體所需的5%

鉀：佔每日人體所需的8%

菸酸：佔每日人體所需的6%

銅：佔每日人體所需的5%

錳：佔每日人體所需的5%

請按下圖睇水蜜桃的8大健康好處：

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1 幫助消化：當中可溶性纖維助暢通腸道防便秘，而可溶性纖維能為腸道益生菌提供營養，維持腸道健康。

2 改善心臟健康：研究發現，桃可降壞膽固醇、血壓及三酸甘油酯水平等。減心臟病風險。

3 護膚：桃內的化合物可提高皮膚的補濕能力，改善膚質，及防止紫外線損傷，甚至延緩皮膚腫瘤擴散。

4 助防癌症：桃皮和桃肉富含類胡蘿蔔素和咖啡酸，這種抗氧化劑具抗癌特性。

5 紓緩敏感症狀：桃可通過阻止組織胺在血液中的釋放，從而減輕過敏症狀。

6 提升免疫力：桃蘊含豐富的抗氧化物及可提升免疫力的營養素，有研究指出桃或具有殺菌功效。

7阻隔毒素：有實驗人員把桃的提取物給予吸煙者後，發現更多的尼古丁成功從尿液排走。

8 降血糖：桃的成分不但能降膽固醇，其化合物亦有助降血糖及預防胰島素抗性。

揀靚桃3貼士

桃是一種很脆弱的水果，你用力碰它，可能馬上就見到桃皮多了「瘀痕」。究竟要如何挑選靚桃，最基本可以靠嗅覺，聞它的香氣。倘若你對自己的鼻子沒信心，果欄老闆就曾傳授過靠肉眼揀靚桃的3個方法。

日本桃｜大糖領春日居6大名種桃 果欄老闆教揀教切唔好手指掂？

請按下圖睇揀靚桃的3大貼士：

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資料來源：《Healthline》