煲仔菜三餸一湯｜蘿蔔燜排骨+魚香茄子+腐乳生菜+番茄薯仔魚湯

今年終於感受到真正有寒意的冬天了，除夕夜的市區氣溫最低更只有5°C！雖然氣溫之後慢慢回升，但本周五又有冷鋒到，天氣再次降溫，時刻也別忘保暖啊！除了穿衣、吹暖風等禦寒方法外，最好的還是煮個煲仔菜暖暖身、暖暖胃。

以下介紹的煲仔菜三餸一湯，主要是以當造及惹味為主，如冬季當造的蘿蔔燜排骨、大排檔必吃的魚香茄子煲。此外，因上述的煲仔菜亦較油膩，故選擇一個相對清淡的椒絲腐乳生菜及四季皆宜的番茄薯仔魚湯。四餸上菜時熱烘烘，補充能量同時又可對抗病菌。

煲仔菜三餸一湯

蘿蔔燜排骨

蘿蔔燜排骨，選用的是白蘿蔔，即日本大根。大根確實比國產的白蘿蔔清甜，但價錢較貴。不過燜排骨未必需要用大根，因燜煮後，蘿蔔盡吸肉汁精華，軟腍入味，比排骨更討人歡喜！

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蘿蔔燜排骨食譜

魚香茄子

魚香茄子是餐廳常見的一道惹味家常菜，天氣涼的時候，更愛叫一煲來暖暖胃，味道鹹香最適合佐飯。本來魚香茄子是一道川菜，以浸泡過的紅辣椒加上不同的香料製成，而港式的則以鹹魚來做出魚香，是整道菜惹味的主要來源。

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魚香茄子食譜

椒絲腐乳生菜

唐生菜在秋冬季節是當造日子，口感清脆但略帶苦澀。不過其吸汁能力一流，不管是火鍋、煲仔菜或普通炒菜都分外惹味。

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椒絲腐乳生菜食譜

番茄薯仔魚湯

番茄薯仔魚湯，相信無人不曉更是家庭常駐四季湯水之一，有健脾和胃，清熱生津，養顏潤膚的功效。湯水中的鮮魚可以根據自己的喜好選擇，今次用的便是大魚尾，味道也沒比用深海魚煲出來的差，而且更多了一分清甜！

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