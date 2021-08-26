養顏飲食｜女性保養抗衰老必備4種莓果！吃黑加侖子可助燃脂減肥

色彩鮮艷、滋味清爽的莓果，是許多人的最愛，尤其在夏天冷凍後的莓果，吃起來酸酸甜甜，非常消暑開胃，有些人還會添加在甜點中，點綴出不同的滋味。除了酸甜口感相當誘人之外，莓果的營養價值也是不少，在歐美更是被許多女性奉為保養聖品。



台灣營養師余朱青表示，莓果富含維他命C、維他命E等維他命，可強化免疫細胞，是全民的保健的首選，而且不同種類的莓果，更是有不同的功效，民眾可根據自己所需，在天氣炎炎沒有胃口之際，享受一場莓果派對。不過，余朱青也提醒，天然莓果愈成熟，果肉中所含的糖分就愈多，因此建議民眾購買後不要放太久才吃，以免攝取過多糖分！

4種雪櫃必備莓果（按圖看清👇👇👇）

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1. 蔓越莓

預防泌尿道感染、提高免疫力。上班族工作忙碌時，常常沒時間上廁所，易導致泌尿道疾病，可以攝取蔓越莓，降低尿道感染。但在購買蔓越莓汁時，須注意商品的成份標示，以免攝取過多糖分。

2. 黑加侖子

紓緩疲勞與負面情緒、加強燃脂。吃起來酸酸的黑加侖子（又稱黑醋栗），比藍莓有更高的維他命C含量，可以紓緩疲勞、減少負面情緒。平日有健身習慣或想雕塑曲線的人，可以食用黑加侖子加強燃脂。

3. 桑葚

養顏美容抗衰老又補血。現代人生活幾乎離不開電子產品，每天吃藍莓或桑葚，可補充花青素，增強抗氧化力，保護眼睛維持視力。

4. 藍莓

緩解眼睛疲勞，促進腸胃蠕動。冷凍過後的藍莓，花青素更能被人體吸收，有助於保健心血管系統、增強記憶力，以及減輕體重，與冷藏藍莓相比，保留了較高的營養素。一般市售的藍莓一小盒約125公克，即含有3公克膳食纖維，相當於3顆蓮霧的膳食纖維含量，因此，藍莓是促進腸胃蠕動相當好的選擇。

▼減肥就選這6種水果（點擊下圖看清👇👇👇）

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