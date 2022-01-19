TASTEXFRESH｜2萬呎鮮活市場設即買即煮　豬筒骨每磅$39金菇僅$2

超市TASTE X FRESH新鮮生活市場，第二間選址荃灣綠楊新邨，將於1月21日正式開幕，佔地2萬呎，多達13個專區，將街市與超市二合為一，場內齊集12,000款來自世界各地的生活百貨及新鮮食材，記者率先到訪並搜集了讀者最愛的開幕優惠。

攝影：余曉彤



TASTE X FRESH新鮮生活市場首店位於九龍灣淘大商場，第二分店進駐荃灣綠楊新邨商場1樓。鮮活市場的分區清晰，走進店內，右邊為FRESH新鮮生活，主售新鮮直送的蔬菜、海鮮、鮮肉；左邊是TASTE，主售世界各地的直送美食、急凍食材、生活用品等。由於分區明顯，顧客尋找貨品時亦不用花上太多時間，十分方便。

走進TASTE X FRESH新鮮生活聯乘的鮮活市場，右邊為FRESH新鮮生活；左邊是TASTE。

13個特色專區 海鮮加工最平只需$20

跟其他聯乘店一樣，綠楊新邨分店同樣設有即買即煮的服務，清蒸、豉汁、椒鹽炒、茄汁炒等等應有盡有，價錢由$20至$50不等，並會根據海鮮種類及重量而有不同。購買海鮮後只需到「煮場館」進行加工程序便可，對比區內的超市，此服務及海鮮數目的確有驚喜。

「海鮮城」加工費用。

此外，當然還有其他專區及特色產品，請按圖看各個專區及有咩賣：

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開業優惠搶先看 新鮮豬肉低至4折

為慶祝開幕，由1月21日至2月3日其間推出限時的開業優惠，部分食材低至4折發售，新鮮/冰鮮的豬牛雞都一樣勁減，最為吸引定必是本地瘦肉、本地豬筒骨，分別由$96/磅減至$57/磅，煲湯煮飯少不了！另外，在推廣期間賀年福袋亦有優惠，其中「雀巢福袋」更包含一部咖啡機並以優惠價$788發售。

請按圖看限時開業優貨品 - 新鮮蔬果肉類、急凍肉類海鮮、零食：

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請按圖看賀年福袋優惠：

有獎競猜賞活動 請你1分鐘瘋狂掃貨

超市與MTR MALL 舉辦「綠楊坊競猜賞」，於綠楊坊2/F 展覽場設立巨型購物車，可打卡之餘，同時能參與競猜遊戲。成功猜中車內有多少件產品，即有機會參加2022年2月11日由MTR MALL 舉辦的1分鐘瘋狂掃活動！活動推廣期至1月 23日晚上11時59分止，大家可以網上尋找「綠楊坊競猜賞」報名及填寫答案。

「綠楊坊競猜賞」成功猜中車內有多少件產品，即有機會參加「1分鐘瘋狂掃活動」。

TASTE x FRESH新鮮生活概念店

地址：新界荃灣惠荃路22-66號綠楊新邨市場1樓

營業時間：07:30 - 22:30

電話. 24024369

