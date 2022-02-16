百佳｜春日感謝節限時3星期低至5折　酸菜魚煙三文魚椰青水半價！

Omicron肆虐香港，大眾紛紛到超市搜購糧食以準備居家抗疫。抗疫同時亦要保持精明消費，近日全線百佳、FUSION及TASTE分店舉行春日感謝節，多款產品低至半價發售，如牛奶、凍肉、零食、麵食等，個人認為最抵買是$50任選3件專區，可靈活自由配搭！



「百佳春日感謝節」為期三星期，在全線百佳、FUSION及TASTE店舖正在舉行，網店亦有同樣優惠，方便大眾在家安心掃貨。是次感謝節分為4個專區，分別為：半價產品、7折產品、$50多件任選及$50多買多慳。記者瀏覽百佳網店，認為半價及7折的產品較為吸引，主要都是日常經常食用的食材，如明治4.3特濃牛奶由原價$28.9/件現$45/2件，平均$22.5/件；IMPOSSIBLE MEAT亦由原價$65.9現減至$32.9，足足平了一半！

「百佳春日感謝節」在全線百佳、FUSION及TASTE店舖正在舉行。（資料圖片）

請按圖看「百佳春日感謝節」半價及7折產品專區：

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除了半價及7折區，「$50多件任選」區域亦同樣吸引，因為以下貨品屬自由配搭$50任選3件，以笑牛牌車打芝士片的原價（$26.9）計算，3包需要$80.7，但現時$50便可買到，足足平了$30.7。

「$50多件任選」專區屬自由配搭，$50任選3件！（百佳提供）

請按圖看「百佳春日感謝節」$50/3件專區：

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「$50多買多慳」區域有別於以上介紹的，這邊的$50/3件只限同款，並不能自由配搭，不過貨品種類有有所不同，請按圖看「百佳春日感謝節」$50/3件（只限同款）專區：

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百佳春日感謝節

日期：即日至3月4日

地點：全線百佳（包括網店）、FUSION及TASTE店舖

