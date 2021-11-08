三餸一湯｜杏鮑菇4種做法　善用薑孜然咖喱九層塔抗寒防手腳冰凍

立冬後養生及進補要注意「防寒養腎」，容易手腳冰冷的人，不妨以湯水調理身體，也要注意保暖，可行氣活血及偏溫補的香草及香料，例如是孜然、咖喱、九層塔、薑和蒜等有助加速血液循環，使身體產熱更感溫暖。運用以上食材炮製杏鮑菇，讓本來平淡的杏鮑菇更香口惹味，菜式也具創意。



杏鮑菇（雞髀菇）是素食界的天然「素肉」，用杏鮑菇做菜並不需要花巧，著重品嘗杏鮑菇的天然菌香及彈牙的質感更好。杏鮑菇起源於地中海沿岸，英文名稱是King Oyster Mushroom，直譯中文成「皇帝蠔菇」，肥美與鮮味躍然紙上。

孜然手撕杏鮑菇

孜然手撕杏鮑菇氣味芳香。（陳嘉杰攝）

用手撕開成「肉絲」，可乾煸、濕炒、涼拌及煮湯，若以辣味或香料調味，跟杏鮑菇的鮮更可拼出火花。孜然手撕杏鮑菇便是好例子，令人回味無窮。孜然（Cumin）也被稱做小茴香，溫性，可行氣止痛，健胃散寒，其氣味芳香濃烈，用油爆或火烤後的香氣更明顯，可增加食慾。用在乾煸杏鮑菇上，令本來平凡的小菜，層次大為提升，佐酒及下飯俱佳。此菜的烹調方法非常簡單，重點落在杏鮑菇在汆燙後要浸冰水，令口感更彈牙，之後用毛巾抹乾杏鮑菇，這樣一來更易將杏鮑菇炒至乾身及不出水。

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孜然手撕杏鮑菇食譜

咖喱素魷魚魚蛋

咖喱素魷魚魚蛋，利用杏鮑菇代替魷魚，切塊挖空扮魷魚圈仿真度高。（詹郭敏攝）

善用杏鮑菇來仿製魷魚，搭配素魚蛋，好味程度可媲美真正的咖喱魷魚魚蛋。利用杏鮑菇代替魷魚，切塊挖空扮魷魚圈仿真度高，將素魷魚圈先汆水，可增加彈牙口感，吃來好比有韌性的魷魚圈。素魚蛋在素食材店中可見，解凍後用，同樣先汆水，去掉素魚蛋的油膩。至於，獨門咖喱汁的重點要用素燒烤醬來提味，咖喱汁的精華除了有咖喱膏、咖喱粉或咖喱醬之外，加些許燒烤醬，或叉燒醬，或海鮮醬，更能提升咖喱汁帶少少甜的底味，加素蠔油可增加鹹鮮及色澤。這份食譜素食人士可享用，因此醬料也用了素醬，若非素食者不需刻意購買。

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咖喱素魷魚魚蛋食譜

三杯杏鮑菇

三杯杏鮑菇（李思敏攝）

醬油、米酒、麻油各一杯，故稱為「三杯」。三杯雞最有名氣，而素食版改用三杯菇代替，同樣色香味美。葷食用雞，素食則用菇代替，可用猴頭菇、杏鮑菇及冬菇，油亮的色澤，加上香氣撲鼻的九層塔、薑和蒜頭才具風味，是下飯的家常菜。

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三杯杏鮑菇食譜

麻油鮮菇薑湯

台灣人冬天會常吃麻油雞湯補身，湯頭有生薑、雞塊及麻油等。若果想轉為素湯，可用杏鮑菇及猴頭菇代替雞。（尹嘉蔚攝）

香港在立冬後天氣不太冷，養生原則可遵從一個「藏」字，意思是要「藏精、藏氣、藏神」。中醫提醒要補養陽氣，少吃生冷，吃溫補性及益腎的食物，飲食方面應着重「防寒養腎」，固腎禦寒，增強身體抵抗力。台灣人冬天會常吃麻油雞湯補身，湯頭有生薑、雞塊及麻油等。若果想轉為素湯，可用杏鮑菇及猴頭菇代替雞，猴頭菇的作用，主以補虛及幫助消化。中醫師解釋猴頭菇和淮山一樣，藥性較輕，起效慢，適合平素滋補。

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麻油鮮菇薑湯食譜

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每100公克的杏鮑菇只有48卡熱量，蛋白質含有3.5克，脂肪含量0！屬於低脂肪、低熱量、高蛋白質的全能食物，而且含有豐富的維他命B2、鉀等礦物質，是非常營養的食物！

按圖看杏鮑菇五大好處︰

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1. 助降血壓

2. 預防便秘

3. 紓緩壓力

4. 有助抗癌

5. 助降血脂

