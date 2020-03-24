【蕎麥麵】營養學家教3大食材配搭　降血壓防便秘營養倍增

蕎麥麵，早在奈良時代（西元710年前後）就作為日本美食，除了烹調方法簡單外亦富含營養，最常聽到的是可預防一些心血管疾病如高血壓、動脈硬化及心臟病等。單看蕎麥麵已經知道它好處多，原來再配以不同的食材會令其營養倍增！

日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》其中一集的主題便是蕎麥麵，除了向觀眾講解其歷史，更邀請了神戶學院大學營養學系名譽教授池田清一講解原來蕎麥麵配以不同食材進食的話會令當中的營養倍增，而且對預防高血壓、提高免疫力及緩解便秘有莫大幫助。

別小看一碗簡單的蕎麥麵，它營養豐富更是日本著名的長壽食物之一。（Fashion Press）

蕎麥麵可算是日本減肥美食之一，因蕎麥屬於全麥，其纖維量不低，可增強飽肚感外，每一碗蕎麥麵的熱量只有130卡，相比白飯的200卡，足足少了87卡，是減肥人士恩物。而且蕎麥含有豐富抗氧化物蘆丁（Rutin），除了能有助維持心臟健康外，更幫助延緩老化，所以在日本也是著名的長壽食物之一。

神戶學院大學營養學系名譽教授池田清和指進食蕎麥麵可預防高血壓、動脈硬化及心臟病，是一種為身體帶來益處的食物。（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》電視截圖）

長壽食物並非浪得虛名，按圖了解長野縣的人均壽命：

按圖看如何吃蕎麥麵令其營養倍增：

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蕎麥麵跟很多食材的味道非常夾，下次烹調時除了天婦羅也可以配上裙帶菜、菇菌類或蘿蔔蓉一同食用，令身體攝取更多營養！

【日式湯麵食譜‧有片】秋葵蝦天婦羅蕎麥麵 一冷一熱滋味二重奏

秋葵蝦天婦羅蕎麥麵食譜

資料參考：日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》、TVB節目《東張西望》