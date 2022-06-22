一田超市｜快閃優惠零食糧油買1送1再送禮　即食釜飯$16開心果$32

一田超市推出限時優惠，指定零食、糧油低至半價，部分新鮮食品亦享有折扣，記者現場發現減價貨品雖然不算太多，但大部分都是抵買之選，韓國人氣的海龜派對裝薯片買一送一，更可自行配搭味道。

攝影：余曉彤



一田超市由即日至6月27日（一）推出限時優惠，超市內的指定貨品設有不同的特別推廣，記者在尋找優惠貨品時感覺有如在玩city hunt般，因為只有標示大型的橙色牌仔的貨品才有優惠，在琳瑯滿目的貨架上或者會比較難一眼看到。

一田是次活動品只有標示大型的橙色牌仔的貨品才有優惠。

今次優惠貨品由糧油、零食以至即食飯都有，如購買李錦記舊庄特級蠔油510克1支送特鮮生抽500毫升1支；ORION/SI派對小食派對裝買1送1；買任何米類產品送淘大煲仔飯豉油250毫升1件，滿$150再送好待咖喱屋180克1件；丸美屋即食飯系列，包括雞肉釜飯、芝士五穀意式燴飯、五目釜飯、海鮮五穀燴飯、炭燒雞肉丼飯、松茸釜飯等$24，買2送1，平均每件$16等等，優惠期各有不同，可參考橙色牌仔上的資料。

請按圖看一田超市限時優惠：

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一田超市快閃優惠

地點：全線一田超市

日期：即日至6月27日（部分優惠至7月4日）

*數量有限，售完即止。

