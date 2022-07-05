氣泡水好處｜改善便秘吞嚥力3好處　留意這些成分或隱藏熱量致肥

天氣炎熱，來杯清涼飲品最消暑，不過減重期間不建議喝含糖飲料，那可以喝什麼替代飲品嗎？



營養師表示，主打零卡路里、無糖、無脂肪的調味氣泡水或是原味氣泡水，都很適合減脂的時候喝，它可以改善吞嚥能力、增加飽腹感與減輕便秘症狀，不過不建議空腹或胃酸倒流的人喝，以免腸胃不適。

氣泡水好處（按圖看清） 👇👇👇

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氣泡水取代含糖飲 口感也比開水豐富

台灣Ricky營養師張家祥表示，減脂是透過改變生活習慣達到健康目的，不過改變習慣並不容易，如果本來就喜歡每天喝手搖飲料、不喜歡喝水的人，剛開始減脂就要馬上戒掉所有含糖飲料，確實很難達成，這時候氣泡水就是不錯的選擇。他解釋，氣泡水是在壓力下注入二氧化碳氣體的水，使其變成一種充滿口感的氣泡飲品，也有人稱作碳酸水，因為有刺激性，口感比水更豐富。

氣泡水還有3大好處

台灣書田診所營養師李婉萍表示，目前有些研究表明，氣泡水可以改善吞嚥能力、增加飽腹感與減輕便秘症狀，被認為可能有助於改善消化不良。張家祥也說，因為碳酸會刺激胃壁黏膜、幫助促進腸胃蠕動，所以能緩解便秘症狀，一項針對21名患有慢性消化問題者的研究發現，經過15天後，有喝氣泡水的人，便秘情況有顯著改變。而氣泡水與白開水相比，可以在更大程度上，延長飯後的飽腹感。

這幾種人不適合喝氣泡水

雖然氣泡水有許多好處，不過張家祥提醒，腸胃容易不適的人，不太適合喝氣泡水，因為容易有脹氣問題；空腹時也不建議飲用，所以在禁食期間不能喝氣泡水。

李婉萍也說，氣泡水因含有二氧化碳，飲用後容易打嗝、脹氣或感到胃部不適，有胃酸倒流、胃灼熱或有大腸激躁症等胃腸道疾病的人，恐怕會讓症狀加劇，建議盡量少喝，有不舒服的話應暫停飲用。

氣泡水迷思大破解 不會造成蛀牙或骨鬆

李婉萍指出，很多人擔心氣泡水會跟可樂、汽水等碳酸飲料一樣，造成蛀牙或是影響鈣質吸收，其實無糖氣泡飲料屬弱酸性，並不會對牙齒造成腐蝕，單純的氣泡水也不含磷，所以不會對骨骼形成負面影響。

張家祥也表示，如果是純的氣泡水，不添加檸檬酸或糖，就不會對牙齒有害，如果擔心牙齒健康，建議可以用吸管喝氣泡水，或在喝氣泡水後，用清水漱口。過去一項2,500人的研究發現，飲用可樂會對骨質密度產生影響，但是其他的氣泡水不會對骨質密度造成影響，可能原因是可樂含有磷，會造成鈣流失，進而骨質疏鬆，但氣泡水沒有這問題。

氣泡水要點揀？

他也提醒，純氣泡水，雖然較其他含糖飲料熱量低，但還是要注意，並非所有的氣泡水都是一樣的，有些會含鈉、香料、甜味劑或其他添加劑，這些都可能含有隱藏的卡路里和鈉，因此，購買前應詳讀營養標示及成分內容，盡量選擇原味、零熱量的氣泡水。

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