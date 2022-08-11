美食博覽2022｜精選40款$100以下凍肉湯包　無激素雞翼$20西冷$50

一連五日的美食博覽於今日（11日）開鑼，除了大眾關注的$1優惠，埸內不少參展商亦推出會場限定折扣以吸引市民消費。記者率先於會場走一圈，集合了$100以內的抵買產品，糧油罐頭、急凍食品、零食等包羅萬有。

攝影：余曉彤



美食博覽2022以「生活新體驗，體驗新生活」為題，場館劃分成貿易館、美食博覽公眾館及尊貴美食區，展品類別繁多，水果、零食、急凍食品、飲品、酒類等，另設香港國際茶展（至8月13日）、家電．家品．博覽、美與健生活博覽等，早點去就可留時間逛足4個展覽！

美食博覽2022的灣仔會展展場外，9時許未入場已有逾百人排隊。（鄭子峰攝）

掃貨必備車仔保溫袋 不設熟食區及試食區

記者行逛一圈感覺今年多了參展商出售急凍食品，凍肉、日式前菜、氣炸鍋食品等任君選擇，最平低至$100任選4件。若想在美食博覽中大手掃貨，出發前建議帶備買餸車仔及保溫袋，避免食物因擺放在室溫過久而變壞。部分大型參展商亦以買餸車仔作青睞，購物滿指定金額或套裝即送車仔一部。

由於受疫情所限，今年的美食博覽場內不設試食亦不准飲食，但仍無阻市民掃平貨的心，中午時分人流如潮，手執大包小包滿載而歸。

中午時分人流如潮，場內買餸車仔數量急增！

無激素雞翼$20包 安記鮑魚+即食湯套裝$100

今年的急凍食品的確吸引！以「YANO波蘭無激素雞中翼」為例，$100/4包平均一包只需$20，一包重量為500克，非常抵買！歐洲食品有限公司的攤位也有筍貨，喜馬拉雅玫瑰鹽$10/支；意大利馬素尼黑松露醬3% $30。糧油如超力食品的「熊井美國珍珠米3KG」只售$50，比超市平足足$15-$20。

由於產品眾多，精選以下40款供大家參考，請按圖看︰

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美食博覽2022

日期：8月11日至15日（ 美食博覽「公眾館」、家電．家品．博覽及美與健生活博覽）； 8月11日至14日（ 美食博覽「尊貴美食區」）；8月11日至13日（美食博覽「貿易區」及香港國際茶展）



時間：上午10時至晚上10時（8月11日至14日、「貿易區」及香港國際茶展於8月13日下午6時結束）； 8月15日：上午10時至下午6時



地點：香港會議展覽中心



票價：$25（美食博覽「公眾館」、美食博覽「貿易區」、家電．家品．博覽、美與健生活博覽門票及香港國際茶展）；$40（展覽連美食博覽「尊貴美食區」套票）



「上午進場票」優惠：8月11、12及15日（星期四、五及一）；中午12時前入場只需港幣10元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）

*追加票價港幣15元以參觀同日的「尊貴美食區」



「晚間進場票」優惠：

8月11至14日（星期四至星期日）；晚上6時後入場只需$10元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）

*追加$15元參觀即晚的「尊貴美食區」



傷健人士票價：$10

*可追加票價港幣$10以參觀同日的「尊貴美食區」



訪港人士票價：$20

*購買「尊貴美食區」套票$30

備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票

