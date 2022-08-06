AEON｜消費券均一價蠔肉雞翼$50兩包　黃埔限定夏祭雪平鍋21折！

第二階段消費券將於8月7日派發，各個商戶相繼推出優惠，而AEON亦由即日起舉行均一價、消費券折扣組合等。此外，黃埔AEON亦有「夏祭」優惠，一系列商品都減價！

攝影：鄧穎琪



隨著第二階段消費券即將發放，AEON由即日起至8月17日皆推出均一價優惠活動，顧客可以$50起的均一價格，選購2件指定貨品，當中包括食物、煮食用具等，最抵的是原價$75一件，現時$50/2件的濃縮豚骨拉麵湯底，低至33折！另外，原價$120/包的湯包組合，亦減至$100/2件。

請按下圖睇消費卷精選商品、$50及$100的均一價貨品：

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此外，繼早前的台灣食品節、日本食品節、韓國節後，AEON亦舉行了美國食品節，當中的零食、果乾、果汁、急凍食品等都進行減價中。

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位於「黃埔號」的黃埔AEON亦舉行店舖限定的「夏祭」，由即日起至8月14日，不但有各種精選減價貨品，凡購物滿$150或以上即送祈願繪馬一個。推介商品包括：$85兩個的日本和歌山白桃、由$85減至$55的日式蒲燒鰻魚、$599減至$129的日本製吉川不銹鋼雪平鍋等。

請按下圖睇黃埔AEON的減價貨品：

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AEON均一價：8月5日至17日

AEON STYLE黃埔限定夏祭：8月5日至14日

